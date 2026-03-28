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伊朗局势｜伊朗革命衞队据报突关闭霍峡 2中国货轮罕见被逼掉头

即时国际
更新时间：06:02 2026-03-28 HKT
发布时间：06:02 2026-03-28 HKT

中东战云密布，全球能源命脉霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的航行风险急剧飙升。中国远洋海运集团（COSCO）旗下两艘超大型货柜轮「中海印度洋号」与「中海北冰洋号」，于周五（27日）尝试穿越海峡离开波斯湾，但在接近伊朗控制海域时突然调头折返。此举被航运界视为「闯关失败」，反映出即便是与伊朗关系友好的中国船只，目前通行亦非万无一失。

伊朗革命卫队：任何通过船只都将面临「严厉措施」

路透社根据船舶追踪资料显示，该两艘2万TEU级的巨型货柜轮于27日凌晨起航，一度驶近由伊朗划设的「安全走廊」入口，并在拉拉克岛（Larak Island）及葛希姆岛（Qeshm Island）附近航行。然而，在接近海峡出口的关键水域时，两船突然放弃航行，折返波斯湾西侧锚地停泊。

伊朗国营媒体报道，伊朗革命卫队称霍尔木兹海峡已关闭，任何通过的船只都将面临「严厉措施」。路透社
伊朗国营媒体报道，伊朗革命卫队称霍尔木兹海峡已关闭，任何通过的船只都将面临「严厉措施」。路透社
业界消息指出，现时要在霍尔木兹海峡通行，程序已变得极度复杂且具政治化。路透社
业界消息指出，现时要在霍尔木兹海峡通行，程序已变得极度复杂且具政治化。路透社
早前有报导指部分船只透过标示「中国所有」（China Owned）成功过关。路透社
早前有报导指部分船只透过标示「中国所有」（China Owned）成功过关。路透社

伊朗国营媒体报道，伊朗革命卫队称霍尔木兹海峡已关闭，任何通过的船只都将面临「严厉措施」。报道并指，在革命卫队发出警告后，至少3艘不同国籍的货船遭劝返。

「空船」测试风险　满载油轮仍滞留避战

报道引述知情人士透露，此次中远两艘货柜轮均是以「空船」状态尝试闯关。此安排具有战略测试意味，因空载船舶若不幸遇袭，经济损失及环境破坏相对较低。

相比之下，目前仍有多艘满载原油的超级油轮滞留在波斯湾内。由于原油易燃且价值极高，一旦遇袭后果堪虞，故目前仍未获准启程。

该两艘货柜轮原定于3月中旬前往亚洲，但受美、以、伊三国冲突影响，已在海峡附近滞留多日。目前包括中资船东在内的多家航运公司，正焦急等待外交协调结果及官方指引。

「中间人」政治：通行需交费或承接任务

业界消息指出，现时要在霍尔木兹海峡通行，程序已变得极度复杂且具政治化。船东往往需要透过特定的「中间人」与伊朗方面周旋，当中可能涉及支付高昂的「过路费」，甚至被要求承接特定的运输任务作为交换。

早前有报导指部分船只透过标示「中国所有」（China Owned）成功过关，但今次「中海」两轮折返，显示地缘政治压力已令这张「免死金牌」出现变数。

 

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