伊朗局势｜美媒：万斯电话中斥内塔尼亚胡误导美国 遭以色列设局报复

美国传媒周五（27日）引述消息披露，美国副总统万斯本周初曾与以色列总理内塔尼亚胡进行一次极为紧张且「艰难」的通话。万斯在电话中严厉批评对方，指其过份吹嘘推翻伊朗政权的可能性，误导美方的战争预期。

通话气氛剑拔弩张 万斯不满「乐观预测」

根据《Axios》引述不具名美国官员报道，该次通话气氛降至冰点。万斯对内塔尼亚胡就伊朗局势的乐观预测感到极度不满。

该名官员透露，在战争爆发前，内塔尼亚胡曾极力向美国总统特朗普吹嘘，声称伊朗的政权更迭「轻而易举」，且发生的机率比实际情况高得多。然而，随著战事进入第28日，伊朗政权并未如预期般瓦解，万斯对此表现得「非常清醒」，并当面质疑内塔尼亚胡的军事判断。

以色列疑发动「抹黑」行动 反击万斯影响力

报道更指，在该次不欢而散的通话后，以方疑似采取报复行动。有美方消息人士指控，以色列正是近日一系列关于「伊朗绕过白宫、仅希望与万斯谈判」报道的幕后推手。

消息人士认为，这显然是以色列针对万斯的「系统性行动」，意在挑拨特朗普与万斯之间的关系，并借此削弱万斯在对伊政策上的影响力。

虽然万斯表现审慎，但特朗普目前仍维持强硬姿态。他早前宣布押后空袭伊朗发电站10天（至4月6日），并声称谈判进展良好。外界分析认为，万斯与内塔尼亚胡的内讧，反映出白宫内部对于是否要发动「最后一击」彻底推翻德黑兰政权，存在严重的战略分歧。

目前，美以联军虽已对伊朗核设施发动空袭，但地面部队是否攻入伊朗内陆，仍是华府内部的争议焦点。