伊朗局势｜特朗普笑言伊朗领导层为一原因 曾邀他当最高领袖

美伊开战进入第28日， 据美媒报道，一向语出惊人的美国总统特朗普日前（周三，25日）在共和党筹款活动上笑称，伊朗领导层因不堪战争压力及畏惧国民报复，向他提出一个请求：邀请他出任伊朗下一任「最高精神领袖」。

特朗普向支持者坚称，尽管伊朗官方公开否认，但德黑兰私下极度渴望达成协议。他又说，伊朗领导层正处于极度恐惧之中，不敢公开表示希望与美国停战，因怕被人民处决，又同时又怕怕被美国击杀，因此根本无人想承担领导责任。

伊朗新任最高领袖穆吉塔巴至今仍未公开露面。美联社

特朗普说，伊朗领导层正处于极度恐惧之中，不敢公开表示希望与美国停战。美联社

一向语出惊人的美国总统特朗普笑称，伊朗领导层邀请他出任伊朗下一任「最高精神领袖」。美联社

「从来没有哪个国家的领导人比他们更不想当这个职位。」特朗普在会上戏称，「他们亲口对我说：『我们不想当了，想让你来当下一个最高精神领袖。』」他随即回应：「不，谢谢，我不想当。」

押后空袭发电站10天 开出「4月6日」最后通牒

虽然言谈间充满戏谑，但特朗普在军事行动上依然采取「棍棒与胡萝卜」策略。他宣布，由于与伊朗的秘密谈判正「进展良好」，他决定应伊朗的要求，将原定针对伊朗全国发电站的大规模空袭行动押后10天，延期至4月6日执行。

德黑兰断然否认谈判 新任领袖穆吉塔巴仍未露面

对于特朗普的言论，伊朗政府迅速作出反击，断然否认与美国进行任何形式的秘密谈判，强调没有向美国要求推迟针针对伊朗的军事行动。

前最高精神领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）于2月28日遭美以空袭炸死后，伊朗专家会议已于3月8日推举其子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任。不过，这位新领袖至今仍未公开露面。