Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊媒：美以联手空袭伊朗核设施 重水反应堆两度遭轰炸

即时国际
更新时间：00:40 2026-03-28 HKT
发布时间：00:40 2026-03-28 HKT

中东战火似有再度升级之势。伊朗媒体报道，当地时间周五（27日），以色列与美国联合对伊朗境内的「洪达卜」（Khondab）核设施发动空袭。该设施位于伊朗中央省，拥有一座极具战略价值的重水反应堆。

报道指，伊朗中央省政治安全副省长当天表示，洪达卜重水综合体先后分两个阶段遭到美以军队的攻击。据悉，该设施一直是西方国家关注的焦点，因为重水反应堆在运行过程中产生的副产品，可用于提取制造核武所需的关键材料「钚」。

美媒早前曾披露，五角大楼制定的「最后一击」方案中，便包括摧毁或瘫痪伊朗的核基础设施。早前白宫曾警告，若伊朗不接受涉及放弃核计划的「15点协议」，美军将展开「前所未见」的打击。

不过，美国总统特朗普当地周四才在社交平台发文表示，将对伊朗能源设施的打击推迟十日，至4月6日。

德黑兰：预先防护奏效　无放射性泄漏风险

尽管核设施遭受轰炸，但伊朗方面强调，由于事前已采取严密的技术安全防护措施，目前情况仍在掌控之中， 此次袭击未造成任何人员伤亡。当局指目前该地区民众不受任何放射性或化学风险威胁，监测数据显示周边辐射水平正常。

然而，军事专家指出，虽然初步评估未有泄漏，但针对核设施的直接打击已触碰了德黑兰的「红线」。

随著洪达卜设施遇袭，外界忧虑美以联军的下一个目标可能是埋藏在地底深处、防护更严密的福尔多（Fordow）或纳坦兹（Natanz）浓缩铀工厂。伊朗议会早前已警告，若核设施受损，将对区域内支持美军行动的国家实施对等报复。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
东铁线受阻．最新车务安排｜旺角东至大围站暂停服务 港铁免费接驳巴士正来往九龙塘至大围站
01:15
东铁线有人进入路轨范围 旺角东至大围站一度暂停 经处理后陆续全线恢复
突发
5小时前
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
01:15
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
突发
2小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
12小时前
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
01:46
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
突发
5小时前
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
影视圈
6小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
12小时前
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
影视圈
10小时前
TVB小花胡美贻32岁生日泄「蜜」！高调晒男友4亿独立屋豪宅 传与谢玲玲同住有望做百亿新抱
TVB小花胡美贻32岁生日泄「蜜」！高调晒男友4亿独立屋豪宅 传与谢玲玲同住有望做百亿新抱
影视圈
7小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
8小时前