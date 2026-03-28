伊朗局势｜伊媒：美以联手空袭伊朗核设施 重水反应堆两度遭轰炸

中东战火似有再度升级之势。伊朗媒体报道，当地时间周五（27日），以色列与美国联合对伊朗境内的「洪达卜」（Khondab）核设施发动空袭。该设施位于伊朗中央省，拥有一座极具战略价值的重水反应堆。

报道指，伊朗中央省政治安全副省长当天表示，洪达卜重水综合体先后分两个阶段遭到美以军队的攻击。据悉，该设施一直是西方国家关注的焦点，因为重水反应堆在运行过程中产生的副产品，可用于提取制造核武所需的关键材料「钚」。

美媒早前曾披露，五角大楼制定的「最后一击」方案中，便包括摧毁或瘫痪伊朗的核基础设施。早前白宫曾警告，若伊朗不接受涉及放弃核计划的「15点协议」，美军将展开「前所未见」的打击。

不过，美国总统特朗普当地周四才在社交平台发文表示，将对伊朗能源设施的打击推迟十日，至4月6日。

德黑兰：预先防护奏效 无放射性泄漏风险

尽管核设施遭受轰炸，但伊朗方面强调，由于事前已采取严密的技术安全防护措施，目前情况仍在掌控之中， 此次袭击未造成任何人员伤亡。当局指目前该地区民众不受任何放射性或化学风险威胁，监测数据显示周边辐射水平正常。

然而，军事专家指出，虽然初步评估未有泄漏，但针对核设施的直接打击已触碰了德黑兰的「红线」。

随著洪达卜设施遇袭，外界忧虑美以联军的下一个目标可能是埋藏在地底深处、防护更严密的福尔多（Fordow）或纳坦兹（Natanz）浓缩铀工厂。伊朗议会早前已警告，若核设施受损，将对区域内支持美军行动的国家实施对等报复。