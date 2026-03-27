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中国博士后遭美方盘问后自杀亡 外交部：严正交涉

即时国际
更新时间：18:12 2026-03-27 HKT
发布时间：18:12 2026-03-27 HKT

中国外交部发言人林剑今日（27日）主持例行记者会。会上有记者提问称：据了解，近期一名中国博士后在遭美方执法人员约谈盘问之后，于次日不幸自杀身亡，请问外交部对此有何评论？

林剑证实事件说：「我们对这一悲剧深感痛心，已向美方提出严正交涉，中国驻美使领馆已第一时间同当事人的家属取得联系，并为家属的善后提供积极协助。」

无端盘查滋扰中国学生学者

林剑说，一段时间来，美方泛化国家安全概念进行政治操弄，无端盘查滋扰中国学生学者，侵犯中国公民正当合法权益，破坏正常中美人文交流氛围，制造了严重的寒蝉效应。

林剑说，中方敦促美方彻查此案，向受害者家属和中方作出负责任交代，停止针对在美中国学者学生的歧视性执法，停止炮制各种冤假错案。我们将继续采取必要措施，坚定维护中国公民的正当合法权益。

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