泰国选美佳丽出场自我介绍甩牙齿贴片 华丽转身完美救场获盛赞

2026泰国小姐比赛（Miss Grand Thailand 2026）25日举行预赛，一名佳丽在台上自我介绍时，话讲到一半牙齿贴片竟当场脱落，她不仅没有惊慌，还淡定转身将贴片取下，一个华丽转身后若无其事地完成台步，超专业危机处理让现场评审与观众赞赏不已。



巴吞他尼府（Pathum Thani）佳丽甘末宛（Kamolwan Chanago）的比赛画面在网上疯传。她身穿华丽闪耀晚礼服，对著镜头热情地喊出开场白，话才说到一半，牙齿贴片竟然脱落，看起来就像整排牙齿掉下来。

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虽然当下略显尴尬，但甘末宛展现惊人的应变能力，淡定地转身将贴片取下，握在手中，然后以无懈可击的灿烂笑容再次面向镜头，并自信地完成剩下的走秀台步。在定下来摆拍时，她还大方对着镜头放电。

甘末宛的惊险救援收到正面回馈，不仅台下观众起立大声欢呼，为她加油打气，影片在社群媒体上疯传后，网友也纷纷盛赞她的专业表现与应变能力。

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2026泰国小姐决赛预计28日在曼谷 Bravo BKK商场MGI大厅举行，届时将由2025年冠军普阿皮帕（Sarunrat Puagpipat）亲自加冕，最终胜出者将代表泰国前往印度参加国际万国小姐（Miss Grand International）总决赛。