欧盟数码服务法 | 点名4大A片平台未能防堵儿童 欧盟：恐面临天价罚款

欧盟委员会指控全球4大知名成人内容平台Pornhub、Stripchat、XNXX及XVideos，指这些网站违反欧盟科技法规，未能有效阻止未成年人接触网站上的色情内容，可能因此面临高额罚款。与此同时，欧盟也点名Snapchat未充分保护儿童，将展开对Snapchat的正式调查。

监管单位依据欧盟数码服务法（Digital Services Act）对这4大成人内容平台展开10个月调查后，得出上述结论。该法要求大型线上平台采取更积极措施，打击非法及有害内容。若被判定违规，企业最高恐怕面临全球年营收6%的罚款。

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Snapchat也被点名，未能保护儿童。美联社

欧盟点名4大A片平台未能防堵儿童。路透社

只要点选「满18岁」 即可轻易浏览

欧盟委员会表示，业者必须实施能保护私隐的年龄验证机制，以保护儿童免受有害内容侵害；虽然所有网站都有「是否满18岁」的页面，并警告内容含成人影像等，然而，只要点选「满18岁」即可轻易浏览。此外，页面模糊化和内容警语等措施也无法有效防堵儿童进入网站。

欧盟委员会指出，这4家公司并未采用客观且全面的方法评估儿童接触其服务的风险，批评业者更关注自身商誉，而非对未成年人的社会风险。

Pornhub证实收到初步调查结果

欧盟科技主管维尔库南（Henna Virkkunen）在声明中严正表示，「儿童接触成人内容的年龄越来越小，这些平台必须建立强而有力、保护私隐且有效的措施，将未成年人挡在其服务之外。」

Pornhub母公司Aylo证实已收到欧盟初步调查结果，正在仔细审阅，公司将持续与欧盟委员会沟通，同时阐述公司的立场」，强调保护未成年人是共同目标，但现行网站层级的年龄验证方案经常失败，反而将使用者推向缺乏安全基础设施的未受管制网站，同时引发严重的资料私隐疑虑。

Stripchat及另外2家捷克网站则尚未对此事发表回应。

对Snapchat展开正式调查

另外，欧盟委员会表示，Snapchat要求用户年满13岁才能使用该平台，但他们怀疑该公司的「年龄保证」系统「不足以阻止」用户进入。

此外，该平台也被指因未妥善检查用户是否未满17岁，导致青少年接触不当内容。他们也担心年龄检查系统未能阻止成年人冒充未成年人。