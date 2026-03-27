联合航空载168人客机 准备降落时防撞警报突响 险撞黑鹰直升机

美国联合航空一架波音737-800客机本周二（24日）晚险些撞上一架黑鹰直升机，当时客机正接近加州橙县一个机场准备降落时，这架黑鹰直升机突然从客机前方飞过，令空中交通管制人员感到震惊。客机当时载著162名乘客与6名机组人员，事发时触发空中防撞警报，距离相撞只差几秒钟。

事发于晚上8点40分左右，从三藩市起飞的联合航空编号589号班机，正抵达目的地加州橙县，准备降落约翰韦恩机场（John Wayne Airport）时，突然出现一架加州国民警卫队UH-60黑鹰直升机，导致客机驾驶舱内响起防撞警报。

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联合航空一架客机险撞黑鹰直升机。路透社

黑鹰直升机当时正在进行例行训练任务。美联社

2025年1月，美国航空一架区域客机与黑鹰直升机在列根华盛顿国家机场附近空中相撞，造成67人死亡。路透社

垂直距离仅525呎

飞行追踪网站FlightRadar24数据显示，2机距离最接近时，垂直距离为525呎（约160米），水平距离为1422呎（约433米）。

根据联航的说法，在最后下降阶段，客机机师接到空中交通管制员的通知，称要「留意在机场附近飞行的军用直升机」。警报响起后，机师停止下降保持平飞，最终顺利降落，机上162名乘客与6名机组员皆平安无事。

事后，加州国民警卫队透过声明证实，这架黑鹰直升机当时正在进行例行训练任务，将与相关部门协同合作，对此事件进行彻底审查。

FAA接手调查

美国联邦航空管理局（FAA）已对此展开调查。

联邦航空管理局（FAA）于3月通过一项规定，禁止空中交通管制员依赖「目视分离」，改称必须使用雷达来保持飞机特定的横向或垂直距离。

事缘2025年1月，美国航空一架区域客机与黑鹰直升机在列根华盛顿国家机场附近空中相撞，造成67人死亡。联邦航空管理局事后限制列根华盛顿国家机场附近的直升机交通，并对其他机场实施了限制。