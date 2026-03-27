跳楼自杀未遂下身瘫痪 西班牙25岁女子与父打官司胜诉 获准安乐死

西班牙25岁女子卡斯蒂略（Noelia Castillo）因曾青少年时期的心理创伤及遭受性侵，曾2度试图轻生。2022年跳楼自杀未遂后导致下半身瘫痪，她与父亲打官司争取安乐死，拉锯长达20个月后，最终胜诉，于周四（26日）平静离世。

居于巴塞隆拿的卡斯蒂略，13岁起父母离异，曾在安置机构度过动荡的少年时期，并被诊断出患有强迫症（OCD）与边缘性人格障碍（BPD）。然而，最让她崩溃的是，先后遭遇3次性侵。

卡斯蒂略曾遭三度性侵。X@orlaminihane

西班牙国会2021年通过安乐死合法化，有示威者抗议。美联社

西班牙亦有人支持安乐死。路透社

曾遭多人集体性侵

她生前接受访问时表示，她曾遭拍拖4年的前男友趁她服安眠药入睡时性侵，之后更先后在夜店与酒吧，分别遭到多名男子集体侵犯。这些创伤令她在2022年10月从5楼跳下自杀，虽捡回一命，却从此导致下半身瘫痪，余生只能与轮椅为伍。

她瘫痪后的生理剧痛与长年心理创伤，令她觉得生不如死，最终决定向政府申请辅助死亡。

惊动欧洲人权法院

虽然加泰隆尼亚政府在2024年4月就核准了卡斯蒂略的安乐死申请，认为她符合「不可逆转且导致致残痛苦」的法律条件，并定在同年8月执行。但就在执行前的最后一刻，她的父亲却在保守宗教团体「基督徒律师协会」（Abogados Cristianos）的支持下，向法院提出诉讼阻止。

她的父亲认为，女儿患有人格障碍，判断力受损，国家有义务保护这类「脆弱族群」的生命。这场家庭与法律的拉锯战整整持续了20个月，案件一路从巴塞隆拿法院上诉到最高法院、宪法法院，最后甚至惊动欧洲人权法院（ECHR）。

法院认定具备自主决定权

最终，法院认定卡斯蒂略具备自主决定权，驳回其父的要求。

对于父亲的阻挠，她认为他从未尊重过自己的决定，而且从来不理她，她不想一直留在医院。

这宗官司是西班牙自2021年安乐死合法化以来，首宗由法官判定是否准许执行的争议个案。周四晚，卡斯蒂略在圣佩雷德里韦斯医院（Sant Pere de Ribes hospital）执行致命药剂注射。

死前与家人道别

在离世前几天，她曾向媒体表示，「我终于办到了，现在或许能休息了。我再也受不了这个家、受不了这些病痛，还有脑袋里那些折磨我的事。」

她在接受安乐死前与所有家人道别，但她坚持在最后一刻保持孤独。她向院方要求，当药剂注入的那一刻，病房内不得有亲属在场，不希望其他人亲眼看著她闭上眼睛。

