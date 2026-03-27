日本4月起收紧外国人入籍条件 居住年期由5年增至10年以上

日本法务省今日（27日）宣布，将从严规定取得日本籍的条件，包括把居留期间从原本的5年以上改为10年以上，并且要确认申请人最近5年的纳税情形等。新措施将于4月起实施。

日本政府相关阁员会议今年1月汇整的因应措施，明确记载将从严规定外国人取得日本籍。

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日本调整外国人政策，入籍变得更困难。法新社

入籍日本注意，申请人须居留10年以上。法新社

日本政府相关阁员会议今年1月研拟收紧外国人入籍条件。法新社

确认申请人最近5年纳税情况

对此，法务省决定把归化条件之一的居留期间，从目前的5年以上延长至10年以上。除此之外，原则上要确认申请人最近5年的纳税情形以及最近2年缴纳社会保险费的状况。

延长居留时间，是因为取得日本永久居留权（永住许可）的条件之一是原则上要在日本居留逾10年等，因此有意见认为应该要整合相关审查。

专家示警踩违宪红线

不过，此举引发法律界疑虑。熟悉移民政策的名城大学教授近藤敦认为，将居住年限从法律规定的5年「实质提高」至10年，等同变相修改法律要件，却未经国会审议，恐违反法治原则，甚至有违宪之虞。

法务大臣平口洋表示，将根据新的措施，持续依个案彻底严格审查。

去年逾9000人取得日本籍 中国人最多

申请新规定将在4月起实施，已经提出申请取得日本籍、但结果尚未出炉的申请案，适用新的审查要件。

2025年，有1万4103人申请取得日本籍，其中有9258人取得日本籍。其中以中国3533人最多，其次为南韩与北韩2017人，另外包括尼泊尔695人、巴西409人、越南357人。



