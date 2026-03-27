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史诗怒火行动 | 美军首度证实部署无人侦察艇 执行海上巡逻任务

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更新时间：10:52 2026-03-27 HKT
发布时间：10:52 2026-03-27 HKT

美国国防部表示，美军已在对伊朗军事行动中部署无人驾驶快艇，以便执行巡逻，这是美方首次证实在实际冲突中使用此类船只。美以向伊朗发动攻击后，伊朗至少2度使用无人艇攻击波斯湾油轮。而近年来，无人舰艇重要性迅速提升，乌克兰曾利用装载爆炸物的快艇，对俄罗斯黑海舰队造成重大损害。

此前，国防部从未对外证实无人舰艇是否已部署完毕。路透社去年曾报道，美国海军近年致力组建一支无人舰队，却屡遭挫折，但相关部署仍在进行当中。据悉，无人艇可用于侦察或自杀式攻击。

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美国黑海公司制造的「全球自主侦察艇」，已用于美军对伊朗的军事行动。黑海公司官网
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无人艇可用于侦察或自杀式攻击。路透社
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美拟再派一万人地面部队赴中东。美联社
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可用于侦察或自杀式攻击

美军中央司令部（CENTCOM）发言人霍金斯（Tim Hawkins）周四（26日）表示，由总部位于马里兰州的黑海（BlackSea Technologies）公司制造的无人艇「全球自主侦察艇（Global Autonomous Reconnaissance Craft，GARC）」已在「史诗怒火行动」中，用于巡逻任务。

霍金斯在声明中表示：「美军持续在中东地区使用无人系统，包括GARC等水面无人舰艇。GARC已在『史诗怒火行动』的海上巡逻任务中，累积航行超过450小时，航程超过2200海浬。」但他拒绝透露其他正在部署的无人系统名称。

乌军曾用无人艇袭俄舰队

一名消息人士透露，近几周在中东进行的另一项测试中，一艘全球自主侦察艇发生故障而无法运作。霍金斯拒绝评论此事，仅说道：「全球自主侦察艇是一项新兴能力，是美国第5舰队运营的水面无人舰队的一部分，用以增强对区域水域动态的掌握。」

近年乌军频繁运用无人艇执行海上任务，成功运用小型无人艇阻止俄军掌握黑海制海权，其重要性日益凸显。自美国、以色列对德黑兰发起空袭以来，伊朗已至少2次使用无人艇袭击波斯湾地区的油轮。

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