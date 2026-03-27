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伊朗局势 | 美媒：国防部拟向中东增派1万人地面部队 让特朗普有更多军事选项

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更新时间：10:19 2026-03-27 HKT
发布时间：10:19 2026-03-27 HKT

在美国总统特朗普宣布对伊朗能源基础设施的空袭推迟10天，将军事行动的最后期限延至4月6日之际，潜在的军事部署也随之而来。美国传媒透露，五角大楼正考虑向中东增派一支为数1万人的地面部队，让特朗普在衡量美伊和谈时有更多军事选项。国防部官员表示，增兵计划旨在扩大政府的灵活性，以便在谈判失败时迅速升级军事行动，同时在该地区保持可信的威慑态势。

据《华尔街日报》周四（26日）报道，这支部队可能包括步兵与装甲车，将加入已奉令部署至中东的约5000名陆战队，以及来自陆军第82空降师的数千名伞兵。

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美国传媒透露，五角大楼正考虑向中东增派一支为数1万人的地面部队。美联社
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特朗普宣布对伊朗能源基础设施的空袭推迟10天。美联社
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美以持𪥿针对伊朗的军事行动，图为德黑兰遭炸毁的楼宇。美联社
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以色列宣称击毙了一名伊朗革命卫队海军高级指挥官。美联社
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或驻扎哈尔克岛

暂时不清楚这些部队在中东的确切部署地点，但他们很可能驻扎在对伊朗和哈尔克岛（Kharg Island）的攻击范围之内；哈尔克岛是伊朗石油出口枢纽。

特朗普多次表示，无论是否有盟友协助，他都会确保霍尔木兹海峡畅通。

白宫副发言人凯利表示：「所有关于兵力部署的公告都将由战争部（国防部）发布。正如我方所言，特朗普总统始终拥有所有可用军事手段。」

伊朗威胁开辟新战线

负责中东美军事务的美国中央司令部发言人则婉拒置评。

伊朗一名军方消息人士近日表示，如果敌方试图对伊朗的岛屿或本土发起地面行动，或者通过海军在波斯湾和阿曼湾对伊朗施压，伊朗将在曼德海峡开辟新战线。也门叛乱组织胡塞周四说，已经为采取军事行动做好准备。

较早前，以色列宣称击毙了一名伊朗革命卫队海军高级指挥官，指控其策划在霍尔木兹海峡布雷和扰乱航运。同时，美国中央司令部司令向伊朗海军人员发出严厉警告，敦促他们放弃岗位，否则可能面临打击。

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