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伊朗局势 | 特朗普再推迟袭伊朗能源设施10天 称谈判进展顺利 否认急于达协议

即时国际
更新时间：09:10 2026-03-27 HKT
发布时间：09:10 2026-03-27 HKT

美国总统特朗普周四（26日）宣布，应伊朗政府请求，他将对伊朗能源设施的摧毁行动推迟10天，期限延至美东时间4月6日晚上8时（香港时间4月7日早上8时）。特朗普强调，相关谈判正在进行中，进展得「非常顺利」。他否认急于与伊朗达成协议，并表示美国对伊朗的军事行动正在继续。

美股收市后发文宣布

特朗普在其社交平台Truth Social发文，作出上述宣布。他补充道：「谈判正在进行中，尽管假新闻媒体及其他人发表了相反的错误声明，但谈判进展非常顺利。」这段的贴文是在周四下午美股收市后不久发布的。

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持朗普否认急于与伊朗达成协议，并表示美国对伊朗的军事行动正在继续。美联社
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特朗普在白宫召开内阁会议。美联社
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特朗普在白宫举行内阁会议，商讨伊朗战事。美联社
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美军对伊朗军事行动持续，图为德黑兰住宅楼宇在空袭中被毁。美联社
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特朗普上周六（21日）在Truth Social发文，威胁伊朗必须在48小时内开放霍尔木兹海峡，否则将摧毁其各类发电站。到周一（23日），他再次发文，称美伊过去2天进行了「非常良好且富有成效」的对话，美国将把空袭伊朗发电站推迟5天，原定周五（27日）到期。

在周四，特朗普在白宫举行内阁会议时说，他不确定伊朗是否会遵守他所设定最迟27日开放霍尔木兹海峡的期限，也不确定谈判是否会顺利，但称「我们有许多时间」。

「正和对的人进行实质性对话」

他在会上透露，美方正在就伊朗问题「和对的人进行实质性对话」。

特朗普说，伊朗方面几天前提出将允许8艘油轮通过霍尔木兹海峡。他随后在新闻报道中得知有8艘悬挂巴基斯坦国旗的油轮通过海峡，此后又有2艘油轮通过海峡，共有10艘船通过。他认为，这是伊方为表明谈判诚意而送出的一份「大礼」，谈判「找对了人」。

坚称伊朗寻求重启谈判

特朗普在内阁会议上猛烈抨击美媒报道他迫切期望通过外交途径结束战争，坚称是伊朗方面寻求重启谈判。他称，是否停战取决于伊朗，而在此期间，美军轰炸将继续。他还称，不在乎能否与伊朗达成协议。他说：「我并不著急，我甚至不在乎。实际上，在离开之前，我们还有其他目标要打击，而且我们每天都在打击。」

美国总统特使威特科夫当天在会上通报说，美方外交团队已提出了一份由15项内容构成的清单，作为和平协议的框架。该方案已通过巴基斯坦政府传递给伊方，并促成了「积极且富有成效的信息互动和对话」。

伊朗拒绝美「15点计划」

威特科夫称，美方将观察事态发展，并尝试让伊朗方面认识到，这是一个关键转折点，除了接受协议之外他们没有更好的选择。他说：「有强烈迹象表明，达成协议的可能性是存在的。」

但伊朗较早前回应指，已正式回应美方所提「15点计划」，指美国关于谈判的说法不过是「欺骗」伎俩。

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