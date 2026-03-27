伊朗局势｜传美军拟定「最后一击」 谈判失败后出手 包括夺浓缩铀

美媒《Axios》于周四（26日）引述五角大楼官员及知情人士消息，指美军正为针对伊朗战争制定「最后一击」（The Final Blow）的军事方案。该计划不仅包含大规模轰炸，更罕见地列入地面部队行动，深入伊朗内陆夺取浓缩铀。

四大战略目标：切断能源命脉与夺取岛屿

据报五角大楼制定的方案重点在于解除伊朗对霍尔木兹海峡的控制权。具体包括四种行动可能：

进攻哈尔克岛（Kharg Island）： 该岛是伊朗最重要的石油出口枢纽，美军或实施封锁甚至直接入侵，切断德黑兰的经济命脉。 夺取拉腊克岛（Larak Island）： 该岛布满掩体、攻击快艇及雷达，是伊朗监控及威胁海峡航运的神经中枢。 占领阿布穆萨岛（Abu Musa）： 以及海峡西侧另外两座战略小岛，彻底瓦解伊朗在海峡入口的防御布局。 海上拦截： 在海峡东侧强制扣押或拦截向伊朗出口石油的船只。

深入内陆抢夺浓缩铀 美军拟发动地面战

除了海峡争夺战，该「最后一击」方案中最引人注目的是针对伊朗核设施的地面行动。消息指出，美军已准备好深入伊朗内陆，目标是获取或摧毁埋藏在加固设施中的高浓缩铀。若地面行动风险过高，另一替代方案则是发动大规模精准空袭，以物理手段阻止伊朗获得核材料。

白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）强调目前地面行动仍属「假设性」，但她同时发出威胁，指若无法达成协议，特朗普已准备好发动「前所未见」的严厉打击。

伊朗威胁反击区域设施

报道指，军事调动方面，预计未来数周将有更多美军增援抵达中东，包括两个海军陆战队远征部队，以及由第82空降师领军的数千人步兵旅。

面对美方的军事压力，伊朗方面表现强硬。议会议长加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，情报显示敌方确有占领伊朗岛屿的图谋。他警告，伊朗不信任特朗普的谈判姿态，并威胁一旦美军开战，伊朗将对区域内所有支持美方行动的国家进行基础设施报复。