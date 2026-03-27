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涉在佛州空军基地放炸弹 华裔汉潜逃中国 姊妹在美被捕

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更新时间：08:36 2026-03-27 HKT
发布时间：08:36 2026-03-27 HKT

美国联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）指，一名华裔男子涉嫌在佛罗里达州一座美军中央司令部所在军事基地放置土制炸弹，但炸弹未能爆炸，事后已逃往中国。其姊妹因涉嫌助兄弟逃亡，亦被起诉，现正在美拘押。

装置未能爆炸 安全拆除

根据周四（26）解封的起诉书，疑犯叫艾伦．郑（Alen Zheng），被控于本月较早前，在位于佛州坦帕（Tampa）的麦克迪空军基地（MacDill Air Force Base）游客中心放置土制炸弹。

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麦克迪空军基地负责美军在中东的军事行动，以及对伊朗战争的指挥。路透社
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军警接报到场调查，封锁附近交通。路透社
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军警截查车辆。路透社
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该土制装置未能爆炸，当局于3月16日发现并拆解。该基地游客中心因发现可疑包裹，一度关闭。艾伦．郑已被控企图破坏政府财产、非法制造破坏性装置及持有破坏性装置。

涉事塞地指挥对伊朗战争

麦克迪空军基地是美军中央司令部（CENTCOM）总部所在地，负责美军在中东的军事行动，以及对伊朗战争的指挥。该基地同时也是美国特种作战司令部（US Special Operations Command）的总部所在地。

巴特尔在社交平台X发文表示，艾伦．郑的姊妹安玛丽．郑（Ann Mary Zheng）同样遭到起诉，目前已被拘押。她被控犯下篡改证据及协助她的兄弟逃避逮捕等罪名。

巴特尔表示，艾伦．郑「目前身处中国」。

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