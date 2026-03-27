涉在佛州空军基地外放炸弹 华裔汉潜逃中国 胞姊在美被捕

美国联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）指，一名华裔男子涉嫌在佛罗里达州一座美军中央司令部所在军事基地外放置土制炸弹，但炸弹未能爆炸，事后已逃往中国。其胞姊因涉嫌助弟逃亡，亦被起诉，现正在美拘押。而他们的母亲因逾期居留被拘留，正等待遣返。

装置未能爆炸 安全拆除

根据周四（26）解封的起诉书，疑犯是20岁的艾伦．郑（Alen Zheng），被控于本月较早前，在位于佛州坦帕（Tampa）的麦克迪尔空军基地（MacDill Air Force Base）游客中心放置土制炸弹。

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麦克迪尔空军基地负责美军在中东的军事行动，以及对伊朗战争的指挥。路透社

军警接报到场调查，封锁附近交通。路透社

军警截查车辆。路透社

该土制装置未能爆炸，当局于3月16日发现并拆解。该基地游客中心因发现可疑包裹，一度关闭。艾伦．郑已被控企图破坏政府财产、非法制造破坏性装置及持有破坏性装置，一旦罪成，面临最高40年监禁。

涉事基地指挥对伊朗战争

麦克迪空军基地是美军中央司令部（CENTCOM）总部所在地，负责美军在中东的军事行动，以及对伊朗战争的指挥。该基地同时也是美国特种作战司令部（US Special Operations Command）的总部所在地。

巴特尔在社交平台X发文表示，艾伦．郑的胞姊安玛丽．郑（Ann Mary Zheng）同样遭到起诉，目前已被拘押。她被控犯下篡改证据及协助她的兄弟逃避逮捕等罪名，最高可囚30年。

巴特尔表示，艾伦．郑「目前身处中国」。

一旦罪成 最高囚40年

美国检察官基霍（ Gregory Kehoe）在记者会上表示，两姊弟皆拥有美国公民身份，其中姊姊从中国回美后被逮捕。他指，该装置未爆炸，但「可能非常致命」。

当局确认郑艾伦在3月10日放置该土制装置，并于几分钟后拨打911报警，称基地内有炸弹。接著他和姊姊卖掉了他们的平治休旅车，买了飞往中国的机票，并在3月12日前离开。

母逾期居留 等待遣返

基霍表示，他不确定这对姊弟是否也拥有中国国籍。他说，暂时没有证据显示郑艾伦代表中国政府或其他国家工作，「我们正在研究所有可能让他返回美国的途径」。

而2人的母亲因逾期居留被拘留，正等待遣返。