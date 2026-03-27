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日本地震｜日政府上调南海海槽地震机率 发布警告下爆8级以上地震机会升至10%

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更新时间：07:27 2026-03-27 HKT
发布时间：07:27 2026-03-27 HKT

日本政府内阁府于周四（26日）公布最新的地震试算数据，显著调高了在发布「南海海槽地震临时资讯」后，随后一星期内发生大规模地震的风险估计。其中，在最高级别的「巨大地震警告」下，发生黎克特制8级或以上地震的机率，已由原本的7%增加至10%。

内阁府：10倍风险非同寻常　吁做好日常储备

内阁府表示，此次调整是基于扩大了对过去历史地震数据的纳入范围，并进行重新计算所得出的结果。根据最新机制，当局发布不同级别的警示时，发生8级以上强震的机率如下：

  • 巨大地震注意（Megathrust Earthquake Attention）： 发生机率由约0.4%提升至1%
  • 巨大地震警告（Megathrust Earthquake Alert）： 发生机率由约7%提升至10%

内阁府特别强调，即使是看似微小的1%机率，其意义亦非同小可。官员解释：「1%的机率意味著100次中就有1次机会发生。与平常约0.1%的基准机率相比，这已经高出了整整10倍。」

日本政府内阁府于周四（26日）公布最新的地震试算数据，在最高级别的「巨大地震警告」下，发生黎克特制8级或以上地震的机率，已由原本的7%增加至10%。美联社
日本政府内阁府于周四（26日）公布最新的地震试算数据，在最高级别的「巨大地震警告」下，发生黎克特制8级或以上地震的机率，已由原本的7%增加至10%。美联社
日本当局近年高度关注南海海槽（Nankai Trough）的异动。
日本当局近年高度关注南海海槽（Nankai Trough）的异动。
内阁府指出，南海海槽地震的发生机率随时间推移而不断累积，目前估计未来30年内发生8至9级地震的机率已高达80%。路透社
内阁府指出，南海海槽地震的发生机率随时间推移而不断累积，目前估计未来30年内发生8至9级地震的机率已高达80%。路透社

日本当局近年高度关注南海海槽（Nankai Trough）的异动。2024年8月，因应宫崎县发生频繁地震，气象厅曾发布史上首次「巨大地震注意」警告，虽然最终未有发生严重灾难，但引发了全国性的防灾物资囤积与交通调整。

内阁府指出，南海海槽地震的发生机率随时间推移而不断累积，目前估计未来30年内发生8至9级地震的机率已高达80%。发布临时资讯的目的，是为了在监测到板块交界处出现异常现象或发生前震时，提醒国民采取适当的防灾措施。

日本政府呼吁国民应理解「10倍风险」背后的紧迫性。一旦发布相关警示，受影响区域的市民应采取以下对策：

  • 确认避难路径： 检视最近的避难所及逃生路线，特别是海啸高风险区。
  • 加固家具： 确保大型家具已固定，防止强震时倾倒受伤。
  • 储备物资： 准备足够至少三天的食水、干粮及手电筒等应急用品。

当局重申，虽然警告并不代表地震一定会发生，但考虑到南海海槽地震一旦爆发可能造成的毁灭性破坏，市民必须保持警觉。

 

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