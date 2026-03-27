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伊朗局势｜和谈前景暗淡 美股创开战后最差表现 油价飙逾4%

即时国际
更新时间：04:24 2026-03-27 HKT
发布时间：04:24 2026-03-27 HKT

随著伊朗强硬拒绝美方提出的停火协议，市场原本对局势降温的乐观情绪瞬间烟消云散。美联社报道，美股周四（26日）遭遇自伊朗战争爆发以来表现最惨烈的一天，三大指数全面走低，其中标准普尔500指数收市跌1.7%，连续第五周报跌。与此同时，由于霍尔木兹海峡封锁忧虑加剧，国际油价大幅飙升超过4%。

三大指数全面走低　标普陷四年最长跌浪

受地缘政治僵局冲击，美股周四开市后一路走低。标准普尔500指数收报跌1.7%，写下近四年来最长的连续五周跌势，这波颓势甚至可追溯至战争爆发前。其他指数同样未能幸免，道琼斯工业平均指数下跌1%（384点）；纳斯达克综合指数重挫2.4%。

报道指，市场情绪的剧烈波动，反映了投资者对特朗普政府「极限施压」策略成效的怀疑。虽然特朗普早前声称谈判有进展，但伊朗随后公开否认，并提出包含「战争赔偿」的反建议，令市场对短期内达成停火的希望几近破灭。

油价回升至百美元大关　特朗普警告：一旦开火无回头路

能源市场方面，由于伊朗加强对霍尔木兹海峡的控制，供应中断的威胁令油价再度冲高。

  • 布兰特原油（Brent）： 大涨4.8%，收报每桶101.89美元（开战前约为70美元）。
  • 美国期油（WTI）： 上升4.6%，报每桶94.48美元。

特朗普周四在社交平台发出严厉警告，要求伊朗谈判代表尽快「认真对待」，否则一旦局势升级，将会是「不回头路」（NO TURNING BACK），并形容后果将「非常惨烈」。目前数千名美军增援部队正逼近中东区域，军事对峙已达临界点。

油价暴涨直接加剧了市场对高通胀的恐惧，债券市场亦随之动荡。美国10年期国债收益率从周三的4.33%攀升至4.41%，远高于战前的3.97%。

债息走高带动了按揭及各类贷款利率上升，进一步打击美国民生及企业成本。虽然最新失业救济申请人数略有增加，反映劳动力市场放缓，但在油价推升通胀的威胁下，华尔街原本期待联储局（Fed）在2026年内多次减息的愿望已几近幻灭。

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