国际奥委会通过新政策 女子项目限生理女参加须验SRY基因

国际奥委会（IOC）周四通过了一项新的参赛资格政策，将跨性别女性运动员排除在奥运会外。国际奥委会表明：「奥运会或任何其他国际奥委会赛事（包括个人和团体项目）中任何女子项目的参赛资格，现在仅限于生理女性，且资格将根据一次性的SRY基因筛检结果确定。」

目前尚不清楚有多少跨性别女性参加奥运。2024年巴黎夏季奥运会没有由出生时为男性的跨性别女性参赛，但台湾女子拳击手林郁婷和阿尔及利亚女拳击手哈利夫（Imane Khelif）在一片性别争议声中，夺得不同组别的金牌。哈利夫至今年2月终于承认自己带有位于Y染色体上的SRY基因。

在一次执委会会议后，国际奥委会发布了一份长达10页的政策文件，其中也限制了患有性发育差异（DSD）等疾病的女性运动员参赛，例如两届奥运冠军、南非女运动员卡斯特尔·塞门亚（Caster Semenya）。

国际奥委会的文件详细阐述了相关研究，指出出生时为男性带来一些生理优势，而这些优势会伴随终生。文件指出：「男性一生中会经历3个显著的睾酮高峰期：子宫内、婴儿期的迷你青春期以及从青春期开始直至成年。」文件还补充说，这使得男性在「依赖力量、爆发力和/或耐力的运动项目中」拥有「基于性别的个体优势」。

国际奥委会及其主席柯丝蒂·考文垂一直希望制定一项明确的政策，而不只是为自行制定规则的体育管理机构提供建议。考文垂于去年6月上任，身为国际奥委会132年历史上首位女性主席，她将「保护女子组」作为上任后的首批重大决策之一。