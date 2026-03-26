Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际奥委会通过新政策 女子项目限生理女参加须验SRY基因

即时国际
更新时间：22:12 2026-03-26 HKT
发布时间：22:12 2026-03-26 HKT

国际奥委会（IOC）周四通过了一项新的参赛资格政策，将跨性别女性运动员排除在奥运会外。国际奥委会表明：「奥运会或任何其他国际奥委会赛事（包括个人和团体项目）中任何女子项目的参赛资格，现在仅限于生理女性，且资格将根据一次性的SRY基因筛检结果确定。」

目前尚不清楚有多少跨性别女性参加奥运。2024年巴黎夏季奥运会没有由出生时为男性的跨性别女性参赛，但台湾女子拳击手林郁婷和阿尔及利亚女拳击手哈利夫（Imane Khelif）在一片性别争议声中，夺得不同组别的金牌。哈利夫至今年2月终于承认自己带有位于Y染色体上的SRY基因。

哈利夫（Imane Khelif）在奥运结束浓妆艳抹亮相。 Instagram@beauty.code.officiel
哈利夫（Imane Khelif）在奥运结束浓妆艳抹亮相。 [email protected]

在一次执委会会议后，国际奥委会发布了一份长达10页的政策文件，其中也限制了患有性发育差异（DSD）等疾病的女性运动员参赛，例如两届奥运冠军、南非女运动员卡斯特尔·塞门亚（Caster Semenya）。

国际奥委会的文件详细阐述了相关研究，指出出生时为男性带来一些生理优势，而这些优势会伴随终生。文件指出：「男性一生中会经历3个显著的睾酮高峰期：子宫内、婴儿期的迷你青春期以及从青春期开始直至成年。」文件还补充说，这使得男性在「依赖力量、爆发力和/或耐力的运动项目中」拥有「基于性别的个体优势」。

国际奥委会及其主席柯丝蒂·考文垂一直希望制定一项明确的政策，而不只是为自行制定规则的体育管理机构提供建议。考文垂于去年6月上任，身为国际奥委会132年历史上首位女性主席，她将「保护女子组」作为上任后的首批重大决策之一。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
9小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
李小龙被下药害死？ 向华强爆李小龙离世细节 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
李小龙被下药害死？ 向华强爆李小龙离世细节 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
影视圈
7小时前
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
00:51
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
社会
10小时前
池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
00:34
有片．池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
即时国际
1小时前
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
时事热话
6小时前
消委会万能插苏｜10款适配接头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城「JHE」与另一品牌潜在触电风险
消委会万能插苏｜10款适配万能插头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城JHE与SUPER潜在触电风险
生活百科
9小时前
星岛申诉王 | 外卖蛋饼放3小时长出霉菌？ 餐厅创办人拍片实测 结局神反转
申诉热话
4小时前
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
生活百科
7小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT