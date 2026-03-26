有片．池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽

东京池袋「太阳城」（Sunshine City）内的宝可梦（Pokémon）商店发生持刀杀人案，一名20余岁女店员遭男子持刀刺伤，随后确认死亡。根据警视厅消息，该男子也刺伤了自己的颈部，送院后亦确认死亡。警视厅正在调查详细情况。



有途人在X平台上载事发影片，只见宝可梦店的店员们慌忙奔跑，有人背上疑似染到血迹弓。现在有人大声叫：「警察警察警察警察⋯⋯」「后退！后退！」「放开她！」「请远离！」等等。

事发于当地晚上约7时20分，警方接获110报案，称「一名男子持刀在东京池袋阳光城商业综合体内扰乱治安」。

据东京警视厅称，一名据信是店员的女子，在「宝可梦中心Mega Tokyo」（主题商店）内，被一名男子突然刺伤颈部及其他部位，送院时已失去意识，后来宣告死亡。施袭男子也在现场用刀刺伤了自己的颈部，送院同告不治。

监视器画面显示，男子独自进入商店，走到女子所在的柜台后面便施袭。警方列作谋杀案进行调查。

各种语言的「救命」和「快跑」

一名事发时刚好在店内购物的30余岁女子说：「突然听到店后有东西掉下来的巨响。然后有人抬来一副担架，我听到各种语言的『救命！』和『快跑！』。我意识到情况很严重，就和丈夫一起逃出了商店。」

事发楼层其他店舖的店员说：「好几个顾客把东西放进购物篮，未付款就跑进了公共走廊。我正纳闷发生了什么事，就看到周围的商店未到关门时间即卷起闸门，所以我们也关了。店里有些员工听到有人喊着让大家快跑。」

Sunshine City位于JR池袋站附近，由5栋大楼组成，有办公室和酒店，还有贩售宝可梦周边商品的「Pokémon Center MEGA TOKYO」、水族馆和天文馆等设施。全部大楼地下及地库1楼相通。