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圣公会迎首位女性大主教 穆拉利宣誓就任

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更新时间：20:33 2026-03-26 HKT
发布时间：20:33 2026-03-26 HKT

英国国教（圣公会）周三迎来历史性时刻。64岁的穆拉利（Sarah Mullally）在坎特伯雷座堂宣誓就任，成为1400年来首位领导这个拥有8500万信徒、历史悠久的圣公会母教会的女性。约有2000人到场见证，包括英国首相施纪贤、王储威廉与其妻凯特。

按照传统，仪式开始时，穆拉利用权杖敲击大教堂西门三次，请求进入。她身穿深金黄色的长袍，受到当地学童的迎接，孩子们问她为何被派来，她回答说：「我被派来作大主教，是为了服务你们，宣扬基督的爱，并与你们一起全心、全灵、全意、全力地敬拜和爱他。」

仪式的高潮是穆拉利在两个不同的宝座上就座。这两个座位象征着此职位的双重责任——既是坎特伯里教区的主教，也是全球圣公会信徒的精神领袖。穆拉莉将同时成为上议院议员及王室礼拜堂的主任堂牧（Dean of the Royal Chapels）。

穆拉利的前任韦尔比（Justin Welby）因处理虐待丑闻不力，于2024年11月宣布辞去英格兰教会领袖的职务。穆拉利强调她致力于「确保教会变得更安全，并妥善回应虐待的受害者和幸存者。」

穆拉利在英国国民保健署（NHS）服务超过30年，是一名助产士，曾担任首席护士长。她40岁才踏入神学院，2001年被按立为牧师，2015年被祝圣为主教，如今成为英国国教会最高领袖。

自1990年代初允许女性担任神职人员以来，英格兰108位主教中，现已有超过40位是女性。

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