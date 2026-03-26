巴西妇目睹11岁女儿遭性侵 怒杀男友斩子孙根再焚尸 获判无罪

巴西一名妇人撞见男友企图性侵自己年仅11岁的女儿，愤而将对方杀害，割下其生殖器并烧尸灭迹。尽管手段残忍，陪审团认定她是为保护女儿而犯案，25日裁定无罪。

当地传媒报道，住在米纳斯吉拉斯州的被告维森特（Erica Pereira da Silveria Vicente），坦承杀害同居男友席尔瓦（Everton Amaro de Silva）。她向警方供称，当时看见男友传给女儿的可疑讯息，立刻冲进女儿房间，当场目睹男友压在女儿身上正企图施暴，女儿则不断尖叫求救。

陪审团同意其护女心切

检方指控，维森特在男友饮料中掺入治疗癫痫的药物Klonopin（氯硝西泮），待对方昏迷后持刀猛刺并殴打致死，随后找来一名青少年协助，将尸体运往郊区荒地，切下死者生殖器后纵火焚尸。警方循血迹找到维森特住处后，她主动交出凶器。

检方认为，犯案手法的残忍程度，显示这不是盛怒之下的行为，而是经过冷静预谋。但陪审团经过一天审理后，25日裁定维森特是为了拯救女儿才会犯案，裁定她无罪。维森特被羁押一年后获判加重杀人罪及毁尸罪不成立，当庭释放。