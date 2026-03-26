伊朗局势｜内塔尼亚胡忧和谈阻碍战争目标 下令48小时内重轰伊朗军工业

伊朗虽然尚未公开表示愿与美国和谈，但表明正在评估美方提出的结束战争提议，为停火带来希望。以色列官员透露，以军方担心战争可能很快就会中止，内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）周二在听取完军事将领简报后，下令军方加快攻击行动，要求48小时内尽可能摧毁伊朗的军工产业。



《纽约时报》报道，随着美国与伊朗之间展开谈判的可能性增加，以色列军方正尽可能打击多个关键目标，内塔尼亚胡政府是在获得美国起草的15点停战计划副本后下达命令。

相关新闻：伊朗局势｜伊朗外长：美国想谈判等于承认军事行动失败 指双方仅处「传话」阶段

在伊朗首都德黑兰北部展出的伊朗国产导弹。 美联社

知情人士说，急促的两天攻击期限，反映出以色列对于美伊可能达成协议感到高度担忧，因为以色列的关键战争目标尚未达成，包括：消除伊朗的弹道导弹威胁、确保伊朗无法研发核武，以及创造条件，促使伊朗人民起义反政府。

内塔尼亚胡所属政党成员、国会外交与国防委员会主席毕兹穆思（Boaz Bismuth）接受采访时说：「如果无法达成这3个目标，就无法结束战争。」

在伊朗首都德黑兰北部展出的伊朗国产导弹。 美联社

知情官员表示，虽然美国计划的条款非常概括性，仍有许多细节待决定，但该计划的内容足以让内塔尼亚胡、其幕僚及以色列国防高层警觉。以色列认为，特朗普的15点计划，无法确保消除伊朗的核武与弹道导弹威胁。