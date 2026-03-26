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孟加拉巴士坠河至少18死 失控冲出渡轮直插入水沉没

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更新时间：15:12 2026-03-26 HKT
发布时间：15:11 2026-03-26 HKT

孟加拉中部拉杰巴里地区（Rajbari）一辆载有约50人的客运巴士，在准备登上渡轮时失控，直接坠入帕德玛河（Padma River），造成至少18人罹难。

事发于道拉迪亚（Daulatdia ）渡轮码头，水深超过80米，加上降雨影响，导致救援行动困难重重。消防单位出动救援船才成功将整辆巴士从河底拖出，经过6小时搜救，在当地民众协助下陆续从河中打捞出18具遗体，包括2名儿童及10名女性。

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网传影片显示，涉事巴士快速冲出渡轮船面，车头向下坠入河中，附近民众见状纷纷惊呼，却只能眼睁睁看着整辆巴士侧翻后完全被水淹没。数名乘客浮出水面，消防部门引述居民及生还者说，车体沉没前约有5至7名乘客成功逃生。

这辆巴士从拉杰巴里出发，原定前往首都达卡，事发这天正值穆斯林开斋节7天假期结束，许多民众正准备返回达卡工作。

救难人员仍持续在现场搜救，但官方尚未确认巴士上确切人数及失踪人数。当地媒体报道称，车上至少有50人。

孟加拉近期交通事故频传，22日东南部科米拉地区才发生巴士与火车相撞事故，造成12人死亡、26人受伤。

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