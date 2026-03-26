泰国恐怖命案 老挝男疑杀20岁同乡女友分尸8袋 被拍到提着头颅外出
更新时间：09:08 2026-03-26 HKT
发布时间：09:08 2026-03-26 HKT
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泰国曼谷近日发生骇人听闻的分尸情杀案。一名26岁老挝籍男子涉嫌在寓所残杀并肢解20岁同乡女友，将尸块分装成8个垃圾袋弃置于暖武里府河道及小路。警方透过闭路电视发现疑凶提著装有头颅的胶袋离开寓所，最终在泰寮边境将其截获。
排水渠惊现人体残骸 揭发冷血分尸案
据泰媒《Thaiger》报道，暖武里府巴革（Pak Kret）警方于周二（24日）晚接获居民报案，指在一条供水渠道发现可疑袋子。警员到场后，在一个用毛巾包裹的黑色垃圾袋中发现女性头颅。经扩大搜查，警方在周边50米范围内的河道及偏僻小路，陆续寻获共8个装有人体残肢的垃圾袋。
经核实，死者为20岁老挝籍女子Am。调查显示，死者生前与26岁男友Tom同居于曼谷一所公寓。监控画面纪录了极其恐怖的一幕：疑凶Tom曾提著一个沉重的胶袋（相信装有死者头颅）走出公寓，随后驾车前往邻近的暖武里府弃尸。
疑凶边境落网 辩称女友「争执期间自杀」
泰国警方迅速锁定疑凶行踪，发现其正逃往泰国与老挝接壤的廊开府（Nong Khai），最终在其潜逃回国前，于边境办公室将其拘捕。
面对警方盘问，疑凶Tom最初否认杀人。他供称，女友Am在芭堤雅娱乐场所工作引起其强烈妒意，两人返回曼谷寓所后发生激烈争执。他声称女友在争吵期间情绪激动举刀「自杀」，他因惊慌失措才决定毁尸灭迹，将尸体肢解成8块分别弃掉。
死者兄长揭家暴前科 厨师男友疑早有预谋
然而，死者兄长的供词与疑凶说法大相径庭。兄长指出，疑凶Tom与妹妹已交往约3年，两人在同一间医院工作，Tom是一名厨师（熟悉切割技巧），Am则是餐厅员工，生前多次遭Tom暴力对待，男方性格极度偏激且容易吃醋。
警方表示，考虑到疑凶的厨师背景及肢解手法，对其「自杀」说法深表怀疑，目前正进一步搜集法医证据，以谋杀罪名对其进行起诉。
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