Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊朗外长：美国想谈判等于承认军事行动失败 指双方仅处「传话」阶段

即时国际
更新时间：08:36 2026-03-26 HKT
发布时间：08:36 2026-03-26 HKT

中东战火持续近四周，美伊两国在「谈判」定义上各执一词。伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）周三（25日）接受国家电视台访问时，公开质疑美方声称正在谈判的说法，并嘲讽美国总统特朗普从最初要求伊朗「无条件投降」，转变为现在谈论「谈判」，无异于承认军事行动失败。

重申海峡「局部开放」　针对敌对国封锁

据新华社报道，针对美国总统特朗普近期多次表示谈判取得进展，阿拉格齐反驳指：「美国人当初不是要求『无条件投降』吗？那他们现在为什么谈论谈判？这事实本身就等同于承认失败。」

阿拉格齐嘲讽美国总统特朗普从最初要求伊朗「无条件投降」，转变为现在谈论「谈判」，无异于承认军事行动失败。美联社
阿拉格齐嘲讽美国总统特朗普从最初要求伊朗「无条件投降」，转变为现在谈论「谈判」，无异于承认军事行动失败。美联社

他明确表示，伊朗目前的政策是「继续抵抗」。虽然承认伊美之间确实存在信息交流，但强调这并非正式的「谈判」或「对话」。他透露，过去几天美国透过数个友好国家（中介人）向伊朗传递想法，伊方亦已透过相同途径向美方发出警告及表明立场。

对于全球关注的霍尔木兹海峡航权，阿拉格齐重申海峡并非完全封闭，而是仅针对「敌对国」封锁。他指出，未参与对伊战事的国家，在与伊方协调的前提下仍可通行。

路透社稍早前报道，阿拉格齐表示，伊朗正在审阅美国提出的结束海湾战争的方案，但目前无意就不断扩大的中东冲突举行会谈。

阿拉格奇说：「美国方面在讯息中提出了一些想法，这些想法已转达给伊朗高层，如有必要，他们将宣布立场。」

报道指，阿拉格齐的表态表明，如果伊朗的要求得到满足，德黑兰方面愿意就结束战争进行谈判。

目前，德黑兰正制定相关的管理安排，并向国际社会发出警告：若任何武装力量（指美、以等国）强行进入海峡区域，局势将进一步升温。

白宫坚称谈判持续　料战事总体维持46

尽管德黑兰态度强硬，白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）同日表示，即便伊朗尚未接受美方的「15点计划」，双方的沟通仍将继续。她重申，特朗普政府对是次对伊军事行动的预期持续时间仍维持在「4到6星期」。

目前形势显示，双方正陷入激烈的心理战与外交博弈：美方透过巴基斯坦转交「15点计划」，要求伊朗完全弃核并交出浓缩铀，换取撤销制裁； 伊方似乎在拒纳美方方案，反向提出「5项条件」，包括要求战争赔偿及承认海峡主权。

随著战事进入第25天，伊朗境内已有超过1,500人丧生。虽然特朗普早前宣称战事「已经打赢」，但阿拉格齐的强硬回击显示德黑兰并未打算屈服。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
14小时前
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
影视圈
11小时前
星钻服务大奖2025｜专业评审团大赞得奖企业表现出色 建议香港服务业赶上创科步伐
企业资讯
17小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
食用安全
21小时前
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
15小时前
星钻服务大奖2025｜《星岛日报》星钻服务大奖2025表扬业界优秀表现 星钻20载见证服务业辉煌成就 持续创新迎接AI大时代
企业资讯
16小时前
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
影视圈
22小时前
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
时事热话
22小时前