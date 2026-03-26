伊朗局势｜伊朗外长：美国想谈判等于承认军事行动失败 指双方仅处「传话」阶段

中东战火持续近四周，美伊两国在「谈判」定义上各执一词。伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）周三（25日）接受国家电视台访问时，公开质疑美方声称正在谈判的说法，并嘲讽美国总统特朗普从最初要求伊朗「无条件投降」，转变为现在谈论「谈判」，无异于承认军事行动失败。

重申海峡「局部开放」 针对敌对国封锁

据新华社报道，针对美国总统特朗普近期多次表示谈判取得进展，阿拉格齐反驳指：「美国人当初不是要求『无条件投降』吗？那他们现在为什么谈论谈判？这事实本身就等同于承认失败。」

阿拉格齐嘲讽美国总统特朗普从最初要求伊朗「无条件投降」，转变为现在谈论「谈判」，无异于承认军事行动失败。美联社

他明确表示，伊朗目前的政策是「继续抵抗」。虽然承认伊美之间确实存在信息交流，但强调这并非正式的「谈判」或「对话」。他透露，过去几天美国透过数个友好国家（中介人）向伊朗传递想法，伊方亦已透过相同途径向美方发出警告及表明立场。

对于全球关注的霍尔木兹海峡航权，阿拉格齐重申海峡并非完全封闭，而是仅针对「敌对国」封锁。他指出，未参与对伊战事的国家，在与伊方协调的前提下仍可通行。

路透社稍早前报道，阿拉格齐表示，伊朗正在审阅美国提出的结束海湾战争的方案，但目前无意就不断扩大的中东冲突举行会谈。

阿拉格奇说：「美国方面在讯息中提出了一些想法，这些想法已转达给伊朗高层，如有必要，他们将宣布立场。」

报道指，阿拉格齐的表态表明，如果伊朗的要求得到满足，德黑兰方面愿意就结束战争进行谈判。

目前，德黑兰正制定相关的管理安排，并向国际社会发出警告：若任何武装力量（指美、以等国）强行进入海峡区域，局势将进一步升温。

白宫坚称谈判持续 料战事总体维持4至6周

尽管德黑兰态度强硬，白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）同日表示，即便伊朗尚未接受美方的「15点计划」，双方的沟通仍将继续。她重申，特朗普政府对是次对伊军事行动的预期持续时间仍维持在「4到6星期」。

目前形势显示，双方正陷入激烈的心理战与外交博弈：美方透过巴基斯坦转交「15点计划」，要求伊朗完全弃核并交出浓缩铀，换取撤销制裁； 伊方似乎在拒纳美方方案，反向提出「5项条件」，包括要求战争赔偿及承认海峡主权。

随著战事进入第25天，伊朗境内已有超过1,500人丧生。虽然特朗普早前宣称战事「已经打赢」，但阿拉格齐的强硬回击显示德黑兰并未打算屈服。