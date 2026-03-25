客机撞消防车｜2航管员没发现放行同一跑道 消防车缺装置未能启动警报

纽约拉瓜迪亚机场（LaGuardia）22日发生加拿大快运航空（Air Canada Express）AC8646客机撞上消防车的意外，酿成2死41伤，初步调查显示塔台没发现同时让客机及消防车使用同一条跑道。再加上消防车未配备应答器，无法启动预警系统，多重因素酿成憾事。



这宗意外导致客机正副机师身亡、机上39人及消防车上2名警员受伤，该港务局消防车当时正赶往处理另一架客机的紧急状况。

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综合美媒报道，美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）24日公布初步调查结果，以及事发前3分钟，客机黑盒录下与塔台的对话音档。官员指出，航管员出错及机场航空安全技术故障，可能是导致这次事故的原因之一。

录音显示，其中一名航管员先许客机降落在第4跑道，但2分钟后另一名航管员又允许消防车驶过同一跑道。音档结束前1分12秒，机师向塔台表示完成降落检查工作。44秒后，消防车要求通过4号跑道，8秒后获塔台批准。此时客机距离地面仅30米。

消防车获批准3秒后，向塔台覆述使用4号跑道；几秒后塔台再指示消防车「停下」，此时已可听见客机起落架触碰跑道的声音。塔台一再要求消防车停下但已来不及，录音停止。

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拉瓜迪亚机场被嘲似「第三世界机场」。AP

警报系统没能发出警示

值得注意的是，作为全美最繁忙机场之一的拉瓜迪亚机场，其实设有能帮助航管员追踪航班及车辆的监控系统，以避免发生碰撞事故，但运安会官员表示，事发当下系统并未向塔台发送警示，可能是因为被撞消防车没有搭载能触发警报的装置。

夜班航管一人身兼两职是常态

事发时机场一共有2名航管员值班，其中一人可能身兼两职。官员指出，其中一名航管员担任本地管制员（local controller），负责管理跑道及机场空域；另一人为主任管制员（controller in charge），负责运作安全。另外还有地面管制员（ground controller）负责指挥滑行道上的活动，目前尚不清楚当时是由哪一位航管员兼任。

运安会主席霍曼迪（Jennifer Homendy）表示，在拉瓜迪亚机场，夜班航管员身兼地面管制员工作是标准作业流程。夜班航管员上班时间为晚上10时30分至隔日清晨6时30分，没有迹象显示航管员疲劳是造成今次事故的原因。