澳洲85翁遭「点错相」绑架撕票案 23岁主要疑犯落网被控谋杀

澳洲悉尼85岁老翁遭「点错相」绑架撕票，警方周三拘捕一名23岁男子，指他不是最高层但属于涉案「重要人物」，涉嫌招募帮手及亲自参与绑架。警方表示，相信有多达9名疑犯涉案，将继续追查。



85岁独居老翁巴格萨里安（Chris Baghsarian）2月13日被人从北莱德（North Ryde）郊区的家中掳走，塞进一辆深色SUV。警方指疑犯「点错相」，呼吁绑匪归还人质，但最终在约2周后发现他的遗体。

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死者Chris Baghsarian。 NSW Police

警方周三在西北郊区Seven Hills住所拘捕一男一女，拒绝保释，周四提堂。澳媒报道被捕23岁男子名叫唐纳利（Delkin Jake Donnelly）。警方指出，其被控罪名包括绑架、谋杀、枪械和毒品罪。

侦缉总督察马克斯（Andrew Marks）告诉记者，唐纳利不是最高层，但在此案中是个「重要人物」，「我们将指控他协助并招募他人绑架和拘留死者，以及指控他安排人手处理巴格萨里安先生的尸体。」

另一名23岁女子被控违反暴力禁制令，但未面临与肉参死亡有关的任何指控。

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警方曾发布绑匪的身影，周三被捕的23岁男子即画面里其中一人。 NSW Police

上周警方曾发布了闭路电视录像，显示3名男子出现在悉尼郊区关押 肉参的「据点」附近。警方相信，周三被起诉的23岁男子「亲身参与」了绑架，是画面中的其中一人。

警方相信有多达9人参与了这宗绑架谋杀案。据当地媒体报道，真正的绑架目标可能是一个涉及有组织犯罪的家庭。

警方在发现尸体翌日已拘捕两名男子，分别是29岁的安德鲁斯（Gerard Andrews）和24岁的史蒂文斯（Daniel Stevens），控绑架和谋杀，他们将于4月再次出庭。