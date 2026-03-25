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中东局势︱伊朗释善意？ 通知联合国：允非敌对船只通过霍尔木兹海峡

即时国际
更新时间：12:50 2026-03-25 HKT
发布时间：12:50 2026-03-25 HKT

美国与以色列发动军事行动后，伊朗封锁全球石油要道霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz），惟这局面或现转机。路透社取得的文件显示，伊朗已正式知会联合国安全理事会及国际海事组织（IMO），表示只要与伊朗当局进行协调，「非敌对船只」将可获准安全通过霍尔木兹海峡。

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伊朗封锁霍尔木兹海峡，致全球约五分之一的石油与液化天然气运输陷入停滞，严重冲击全球能源供应。

伊朗外交部于22日送交安理会及联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）的通知，明确表示：「非敌对船只，包括属于或与其他国家相关的船只，只要未参与或支持针对伊朗的侵略行动，并完全遵守已公布的安全规定，即可在与伊朗主管机关协调下，享有安全通过霍尔木兹海峡的权益。

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伊朗亦在通知内划下「红线」，属于美国或以色列，以及「其他侵略参与者」的船只、设备与任何资产，「皆不具备无害通过或非敌对通行的资格」，意味著美、以及其盟友的船只，仍将被禁止通行。

据悉，该份通知已于在国际海事组织的176个成员国之间传阅。《金融时报》亦率先报道了相关消息。此举被视为伊朗在持续封锁的同时，试图向国际社会释出一定的弹性，以缓和部分国家的压力。

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