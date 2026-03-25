民调：特朗普支持率跌至36% 重返白宫以来最低

特朗普重返白宫，展开其第二段任期，其执政表现一直备受关注。最新民意调查显示，受油价飙升和美国民众普遍对美国发动伊朗战争不满，特朗普的支持率从上周的40%降至36%，为他重返白宫以来的最低水平。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普发帖前15分钟 有人沽空期油狂赚 白宫否认内幕交易指控

路透社/益普索（IPSOS）周二（24日）公布的4天民调于23日结束，一共收集1272名美国成年人的意见。结果显示，只有36%的美国人认同特朗普的执政表现，低于上周调查的40%。



路透社指，自2月28日美国和以色列对伊朗发动协同打击以来，汽油价格飙升，美国民众对特朗普在经济和生活成本管理方面的看法显著恶化，仅25%的受访者认可特朗普对生活成本的处理，而生活成本问题正是他2024年总统竞选的核心议题。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普：伊朗允永不拥核武并「送美国一份能源大礼」

全国只有29%的民众认可特朗普的经济管理能力，这是特朗普两届总统任期内的最低评价，甚至低于民主党籍前任总统拜登在任何民调中的经济支持率。

对于伊朗的军事行动，不认可美国打击伊朗的受访者比例升至61%，上周这一比例为59%。



分析人士说，这项民调显示特朗普面临巨大的公众反对。共和党政治策略师马基说：「现在很重要的是，让民众知道总统对他们的痛苦感同身受，而且援助即将到来。」