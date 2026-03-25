美解除委内瑞拉驻美使馆制裁　分析：为重开使馆铺路

美国与委内瑞拉的关系持续改善。美国财政部当地时间周二（24日）宣布，解除对委内瑞拉驻美国大使馆的制裁，此举被视为使馆的重新开放铺路。

法新社报道，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）发出声明，表示「原先禁止与委内瑞拉驻美使团，及其驻美各国际组织代表团的交易，目前准予进行。」

今年1月，委内瑞拉前总统马杜罗（Nicolas Maduro）遭美军拘捕，其副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）在美国总统特朗普（Donald Trump）的支持下，接任成为临时领导人。特朗普明言，允许罗德里格斯担任临时领导人，前提是她必须遵循华府路线，特别是在开放其庞大的石油资源方面，予美国公司开采。

自罗德里格斯上台后，华府对委内瑞拉的政策出现改变，首先1月时，美国放宽对委内瑞拉长达7年的石油禁运；3月初，双方同意恢复外交关系。到了当月14日，美国驻委内瑞拉首都卡拉卡斯的大使馆，7年来首次升起国旗。数日后，美方更放宽对委内瑞拉的旅游警示。

委内瑞拉驻美大使馆是于2019年，在前总统马杜罗命令下关闭。当时美国在一场极具争议的委内瑞拉大选后，宣布马杜罗的领导地位不具正当性。今日财政部的最新举措，被视为对使馆的重开预作准备。