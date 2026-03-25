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美社媒成瘾案难达共识 陪审团续议

即时国际
更新时间：08:57 2026-03-25 HKT
发布时间：08:54 2026-03-25 HKT

美国一宗具有里程碑意义的社交媒体成瘾诉讼，陪审团周一对法官表示，针对两大被告Meta与Google之一是否应承担责任，目前难达成一致共识。法官请陪审团继续商议。

此案在洛杉矶审理，被告包括Facebook母公司Meta Platforms与Google，涉及旗下平台YouTube与Instagram；不过陪审团并未说明分歧是针对哪一间公司。根据法官库朗读的字条，陪审员告诉她：「陪审团难以针对一个被告达成共识，您对于如何继续进行有甚么建议吗？」库尔回应说，请陪审团继续讨论。她告诉陪审团：「如果你们无法达成裁决，案件将得交由另一组以相同方式、从同一社区选出的陪审团重新审理，这将为所有人增加额外成本。」

被告包括Facebook母公司Meta Platforms。路透社
被告包括Facebook母公司Meta Platforms。路透社

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本案裁决的关键可能在于：提起诉讼的这名女性的心理痛苦，究竟应归咎于家庭纠纷和其他现实世界的创伤，还是应归咎于YouTube以及Meta旗下的Instagram等应用程式。加州这名被称为Kaley G.M.的20岁女性在庭上作证表示，YouTube与Instagram在她童年时加剧了她的忧郁与自杀念头。她告诉陪审团，自己从6岁开始沉迷于社交媒体，最初是从YouTube影片开始。然而，在交叉诘问中，她提到，曾感到被家人忽视、责骂与刁难。
 

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