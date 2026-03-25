伊朗局势｜特朗普：伊朗允永不拥核武并「送美国一份能源大礼」

美国总统特朗普周二（24日）在白宫主持国土安全部长宣誓就职仪式时声称，伊朗向美国送上一份价值连城的「油气大礼」，并指德黑兰已同意「永不拥有核武器」。特朗普形容美军目前在德黑兰上空「行动自由」，并指伊朗原有的领导层已被「清除」，局势实质上已发生「政权更迭」。

特使会谈成谜 特朗普三缄其口

特朗普在讲话中兴奋地表示，美国于周一（23日）收到一份来自伊朗的「惊喜礼物」，并于周二（24日）送达。他形容这份礼物价值「惊人（tremendous amount of money）」，但拒绝透露具体细节，仅称与「石油、天然气及霍尔木兹海峡」有关。

特朗普认为，这一举动显示美方正与「正确的人」打交道，对方展现出极强的合作意愿及渴望达成协议的态度。

谈及最核心的核武问题，特朗普宣称，伊朗已同意永不发展核武器，包括停止所有铀浓缩活动。他强调：「这是一切谈判的起点。他们正在跟我们谈，而且谈得很理性（talking sense）。」

在军事对抗方面，特朗普展示了极度强硬的姿态。他直言美军目前在德黑兰上空「行动自由（roaming free）」，美方具备随时采取行动的能力。他指，美军此前的军事打击已成功削弱伊朗的导弹发射能力及防御体系，令美国在谈判桌上处于极度有利的位置。

特朗普更在讲话中指，伊朗原有的领导层已悉数消失（all gone），「没人知道该找谁谈话」。他形容当前的局势可以被视为某种形式的「政权更迭（regime change）」。

但特朗普重申自己「并不信任任何一方」，且对目前的协议安排「并不满意」。他同时不忘抨击民主党，指责对方此前破坏了一项已谈妥的协议，对美国当前的军事行动造成不利影响。

目前，外界仍高度关注总统特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿库什纳（Jared Kushner）本周是否会与伊方进行正式面对面会谈。特朗普对此三缄其口，仅表示美方在伊朗取得了「巨大的成功」。