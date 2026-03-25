伊朗局势｜传美伊最快周四举行高级别会谈  巴基斯坦总理：愿担任主办方

有美媒报道，美国与伊朗最快可能于本周四（26日）举行高级别会谈，试图为结束持续多时的冲突画下句号。巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）周二（24日）公开表态，愿意主办这场具有决定性的会谈；美国总统特朗普随后转发相关贴文。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫周二在帖文中强调，巴基斯坦全力支持结束中东战争的对话努力。他表示，这不仅符合地区利益，亦对全球和平稳定至关重要。夏巴兹·谢里夫提议，在美伊双方同意的前提下，巴基斯坦随时准备发挥东道主角色，促成一场「有意义且具决定性」的实质会谈，以达成冲突的全面解决方案。

有美媒报道，美国与伊朗最快可能于本周四（26日）举行高级别会谈，试图为结束持续多时的冲突画下句号。路透社

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）周二（24日）公开表态，愿意主办这场具有决定性的会谈；美国总统特朗普随后转发相关贴文。

该贴文随即引起美方关注，总统特朗普于其创办的社交媒体Truth Social转发了夏巴兹·谢里夫的贴文，外界视之为白宫对伊斯兰堡斡旋努力的积极回应。

据美国新闻网站AXIOS报道，美伊高级别会谈已进入紧锣密鼓的筹备阶段，最快有望在周四登场。土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）亦引述巴基斯坦消息人士指，一个美国代表团预计将在「一至两天内」抵达巴基斯坦。这支由华盛顿派出的谈判团队，目标明确指向结束与伊朗的战争状态。

不过，尽管各方消息甚嚣尘上，巴基斯坦外交部周二发出的声明则显得相对谨慎。发言人安德拉比（Tahir Andrabi）强调，外交斡旋需要谨慎推进，敦促媒体切勿过度猜测，但重申伊斯兰堡始终致力于透过外交接触解决中东冲突。

对于美伊最快周四举行高级别会谈的传闻，伊朗和美国暂时均未有置评。