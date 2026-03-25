伊朗局势｜冀夺哈尔克岛换海峡重开？传美国增派空降部队赴中东

中东战云密布，美伊双方虽在外交层面传出「接触」讯息，惟军事部署却同步升级。美国五角大楼传出将派遣精锐的陆军第82空降师及海军陆战队赴中东，目标直指伊朗经济命脉——哈尔克岛（Kharg Island）。外界分析指出，特朗普政府疑欲透过夺取该岛作为筹码，迫使德黑兰重新开放霍尔木兹海峡并接受停战协议，惟此举被专家形容为极高风险的「人质危机」。

3000空降精锐随时候命

据《华尔街日报》引述美国官员报道，五角大楼正计划向中东部署一支来自第82空降师的旅级战斗队，涉及约3,000名兵力。这支精锐部队作为美军的应急反应力量，具备在24小时内伞降至全球任何敌对领土夺取机场等重要据点的能力。

特朗普持续向中东增派兵力。法新社

分析指，特朗普或想透过控制哈尔克岛，迫使德黑兰坐到谈判桌前，重开霍尔木兹海峡并接受停战协议。美联社

官员透露，虽然目前尚未最终决定在伊朗领土部署地面部队，但此举无疑为特朗普提供了多项战略选项，包括武力重新开放霍尔木兹海峡、夺取伊朗战略岛屿或海岸线，甚至在必要时突击夺取伊朗的高浓缩铀库存。

5,000海军陆战队队员亦正奔赴中东

与此同时，近5,000名美国海军陆战队队员亦正奔赴中东，其中第31海军陆战队远征队预计于本月27日抵达。多方分析认为，美军的战略目标是伊朗的「禁岛」——哈尔克岛。该岛承载了伊朗九成的原油出口，由数千名伊斯兰革命卫队成员驻守，是德黑兰政权的经济命脉；特朗普或想透过控制哈尔克岛，迫使德黑兰坐到谈判桌前，重开霍尔木兹海峡并接受停战协议，作为其「退出战略」（Exit Strategy）。

不过美国国家反恐中心主任肯特（Joe Kent）接受媒体访问表示，向该岛部署军队将是一场「灾难」。肯特直言，这实际上是将大批美军送上岛当作「人质」，让他们暴露在伊朗无人机和导弹的持续轰炸之下。此外，哈尔克岛距离伊朗本土仅25公里，伊方极易利用「巡飞弹」和「蚊子舰队」进行袭扰。