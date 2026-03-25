伊朗局势｜美媒引述伊朗消息：美伊有接触但无谈判

美国有线电视新闻网络（CNN）周二（24日）引述伊朗消息人士证实，美国与伊朗近期确实存在「接触」，但强调目前尚未达到全面谈判的阶段。报道又指，德黑兰方面愿意听取能维护其国家利益且「可持续」的停战方案。

华盛顿主动发起接触 冀达成具体结束冲突协议

据该名伊朗消息人士透露，最近数天由华盛顿发起，双方已透过多个中间人进行讯息交换，以探测达成停火及终结冲突的可能性。消息指，目前美方的提案目标不仅仅是短期停火，而是寻求一项能彻底解决美、伊两国敌对状态的具体协议。

美国有线电视新闻网络（CNN）周二（24日）引述伊朗消息人士证实，美国与伊朗近期确实存在「接触」，但强调目前尚未达到全面谈判的阶段。美联社

2026年3月24日，星期二，伊拉克人民动员部队成员在巴格达参加葬礼，悼念在美军空袭伊拉克安巴尔省时丧生的部队成员。 美联社

2026年3月24日，星期二，伊朗首都德黑兰北部休闲区，伊朗国产飞弹在永久展览中展出。美联社

对于美国总统特朗普早前高调宣称双方对话「富有成效」并已达成共识，该消息人士拒绝直接评论，仅强调伊朗的立场始终如一：即德黑兰已准备好考虑任何可行的提案，前提是方案必须具备可持续性并能维护其主权。

伊方开出停火条件：保和平核权、撤制裁

报道指，伊朗方面向美方亦开出了明确的谈判底线。消息人士重申，伊朗愿意提供所有必要的保证，确保永远不会开发核武器，但同时坚持拥有和平利用核技术的权利。

此外，德黑兰强调任何最终协议必须包含一项核心内容，即美方必须撤销所有对伊朗实施的经济制裁。报道引述伊朗消息人士表示：「我们并非主动要求会晤或直接对话，但如果出现一套能保障国家利益的方案，我们愿意倾听。」

随著特朗普宣布推迟军事行动五天，这段「窗口期」已成为美、伊关系能否软著陆的关键。分析指出，虽然双方已跨出「接触」第一步，但在撤销制裁与核权利界定上仍存在巨大的鸿沟。目前，国际社会正密切关注土耳其、埃及及巴基斯坦等中间人如何进一步斡旋，以填补双方的立场分歧。

在美国，前中央情报局局长布伦南23日（周一）播出的一档电视节目中直言，对于特朗普声称美国和伊朗正在谈判且「富有成效」的说法，他更愿意相信伊朗的说法。布伦南嘲讽特朗普即使被事实反复「打脸」，也绝不会承认真相：「显然，他（特朗普）现在正手忙脚乱，试图摆脱自己一手制造的烂摊子。」