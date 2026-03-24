日男大阪堺市车站跳轨亡 身躯反弹直撞候车台湾女客

日本大阪堺市白鹭车站周日（22日）下午发生一宗恐列车意外。一名40多岁男子疑跳轨轻生，遭高速驶过的列车猛烈撞击后，躯体反弹回月台，不幸击中一名正在候车的20多岁台湾女乘客，致其头部受重创倒地。跳轨男子送院后证实不治，列车司机受轻伤，另有两名乘客受惊不适。



日本ABC NEWS报道，事发当日下午1时56分，警方接获通报指「有人从白鹭车站跳下去」。调查显示，该名40多岁男子突然从月台跃入轨道，撞上正以时速超过80公里、并未停靠站的急行列车。由于撞击力道过猛，男子当场被弹回月台。



男子反弹后随即击中一名正在月台候车的台湾女乘客。该名女乘客事后在社交媒体还原经过，指自己当时正背对列车录影，丈夫惊见男子跳轨被弹飞后，立即用力将她拉开并护住其头部，两人双双摔倒在地。



女游客透露，自己左脚受到猛烈撞击，右后脑勺亦因摔倒撞击地面，一度感到头晕不适。经紧急送院检查后，幸无生命危险。跳轨男子伤重不治。



列车挡风玻璃碎裂令司机受轻伤，车上另有两名男女乘客疑因受惊过度不适。警方正调查跳轨男子的轻生原因。



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