Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日男大阪堺市车站跳轨亡 身躯反弹直撞候车台湾女客

即时国际
更新时间：18:15 2026-03-24 HKT
发布时间：18:15 2026-03-24 HKT

日本大阪堺市白鹭车站周日（22日）下午发生一宗恐列车意外。一名40多岁男子疑跳轨轻生，遭高速驶过的列车猛烈撞击后，躯体反弹回月台，不幸击中一名正在候车的20多岁台湾女乘客，致其头部受重创倒地。跳轨男子送院后证实不治，列车司机受轻伤，另有两名乘客受惊不适。

日本ABC NEWS报道，事发当日下午1时56分，警方接获通报指「有人从白鹭车站跳下去」。调查显示，该名40多岁男子突然从月台跃入轨道，撞上正以时速超过80公里、并未停靠站的急行列车。由于撞击力道过猛，男子当场被弹回月台。

男子反弹后随即击中一名正在月台候车的台湾女乘客。该名女乘客事后在社交媒体还原经过，指自己当时正背对列车录影，丈夫惊见男子跳轨被弹飞后，立即用力将她拉开并护住其头部，两人双双摔倒在地。

女游客透露，自己左脚受到猛烈撞击，右后脑勺亦因摔倒撞击地面，一度感到头晕不适。经紧急送院检查后，幸无生命危险。跳轨男子伤重不治。

列车挡风玻璃碎裂令司机受轻伤，车上另有两名男女乘客疑因受惊过度不适。警方正调查跳轨男子的轻生原因。

自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111 
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
5小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
3小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
5小时前
宏福苑听证会︱第三日聆讯进行 3名宏福苑居民将以证人身份作供
宏福苑听证会︱宏福苑女证人忆述逃生经过四度落泪 冀能将真相呈现︱持续更新
社会
7小时前
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
股市
8小时前
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
影视圈
10小时前
42岁前港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言
42岁前港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言
影视圈
8小时前
男子大便太用力竟猝死在马桶上 揭4大夺命先兆 推介7大软便通便食物
男子大便太用力竟猝死在马桶上 揭4大夺命先兆 推介7大软便通便食物
保健养生
6小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋
港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋
家居装修
13小时前