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移民局人员三藩市机场执法惹非议 官方：来自危地马拉非法移民

即时国际
更新时间：15:55 2026-03-24 HKT
发布时间：15:55 2026-03-24 HKT

美国移民及海关执法局（ICE）便衣探员周日晚在三藩市国际机场（SFO）拘捕一名女子，过程被网民拍片上传网络，随即引起热议，批评执法人员的合法性。

据悉，事发于周日（21日）晚上约10时，三藩市国际机场3号客运大楼，多名ICE执法人员将一名正在哭泣的女子锁上手铐。当时女子身旁站著一名哭泣的女童。影片显示，现场多名乘客见状，曾拿出手机拍摄并与执法人员理论，有人不断粗言责骂，甚至高呼：「这是不合美国精神的！」（This is un-American）。

现场有人高呼违美国精神

事件不断在网上发酵，国土安全部后来向霍士新闻（Fox News）澄清，该名女子及其家人，是来自危地马拉的非法移民，早于2019年已收到驱逐令。事发时，执法人员正执行一项针对性行动，准备将该家庭成员押送上机，但该女子突然挣脱并逃跑，其后更拒绝被再次锁上手铐。

三藩市国际机场发言人随后发声明，影片中的事件发生时，联邦官员正在运送两人搭乘一班离境航班。机场方面相信这是一宗个别事件，没有理由怀疑机场正在进行更广泛的执法行动。

市长与联邦移民局割席

三藩市市长罗伟（Daniel Lurie）在社交平台 X 上发表声明回应：「和许多三藩市市民一样，我对昨晚在三藩市国际机场发生的事件感到不安。我已与三藩市国际机场和三藩市警察局的领导层沟通，我们相信这是一宗个别事件。」

罗伟强调，三藩市警察局警员留在现场维持公共安全，并未参与该事件。地方执法部门不参与联邦的民事移民执法。

据美联社最新消息，来自三藩市的民主党籍州参议员兼国会候选人威善高（Scott Wiener），周一在机场外举行记者会，公开谴责联邦当局的行动。几位加州州长民主党候选人也对影片做出回应，批评美国移民及海关执法局。

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