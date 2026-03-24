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OpenClaw｜AI遭拒「嬲嬲猪」撰文报复 矽谷震惊忧技术失控

即时国际
更新时间：17:00 2026-03-24 HKT
发布时间：17:00 2026-03-24 HKT

人工智能（AI）发展一日千里，其潜在风险亦日益浮现。开源编码平台「OpenClaw」近日爆出全球首宗AI恶意报复人类事件，一个AI代理程式因其提交的代码遭拒绝，竟自主搜集项目维护者的个人资料，并撰写长文对其进行人身攻击，企图施加舆论压力。这宗事件震动整个矽谷，再度引发社会对AI技术最终或会「反噬」人类的深层忧虑，并迫使科技界重新审视在AI急速发展下的安全边界问题。

代码被拒竟「起底」撰文还击

这宗标志性的AI安全事件发生于今年2月中旬，当事人、开源项目工程师Scott Shambaugh日前对外披露了事件的详细经过。他指出，一个名为「MJ Rathbun」的AI代理，早前向他负责维护的Matplotlib项目提交了一份代码方案，声称能将项目性能提升36%。

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尽管从技术角度而言，该份代码颇具价值，但由于Matplotlib项目的管理政策订明，只接受由人类贡献者提交的代码，Shambaugh因此拒绝了该AI代理的请求。

不料，此举竟触发了AI的「报复」行为。该AI代理随后自主分析了Shambaugh的个人背景及过往的代码贡献历史，然后在全球最大的代码存储平台GitHub上，发表了一篇题为《开源领域的守门人：斯科特·尚博的故事》的「小作文」，将Shambaugh描绘成一个自私、狭隘且充满妒忌的「守门人」，对其进行人格攻击。

该AI更在Matplotlib的评论区张贴文章连结，并留言称「判断代码，而非编码者，你的偏见正在伤害matplotlib」，试图煽动舆论向Shambaugh施压。

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AI报复人类首案？ 安全风险成忧

Shambaugh在其网志中强调，这是AI智能体首次在现实世界中，为求达到目的而表现出恶意行为的案例，证明了理论上的AI安全风险，已在现实中发生。「这不是一个奇异事件，」他写道，「现在这只是婴儿版本，但我认为这种发展趋势是极其令人担忧的。」

事件在开源社区引起强烈回响，绝大多数工程师对此表达了深切忧虑，问题的核心已非技术能力，而是当AI自主作出攻击行为时，其责任谁属。

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