客机撞消防车 | 空姐「连人带椅」飞出机外奇迹生还 机师舍命急煞救全机获封英雄

美国纽约拉瓜迪亚机场发生客机猛撞消防车事故后，一名被安全带固定在座位上的机员幸运获救。这名机员的女儿透露，母亲全身多处骨折，要接受手术。另外，机上乘客透露，机师在最后关头拚命煞机，才避免更大规模伤亡，以自身性命为代价保护乘客，被封为英雄。

遭抛出机外300呎

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，这名大难不死的机舱服务员为特伦布莱（Solange Tremblay），她的女儿勤平（Sarah Lépine）说，母亲正在医院治疗，将接受腿部骨折手术。

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罹难机师福雷斯特获乘客封为英雄。Antoine Forest FB

失事客机仍留在现场，严重受损的驾驶舱朝天。新华社

事故发生后，失事客机仍留在现场。美联社

被撞消防车严重损毁。路透社

勒平向媒体透露，母亲当时坐在驾驶舱正后方，事故发生时，她连人带椅被抛出机外300呎，救援人员发现她时，她仍系著安全带坐在座位上，最终幸运生还。

空姐女儿：有守护天使庇佑

勒平说：「这简直是个奇迹，像是有守护天使在庇佑她，否则情况可能更糟。」

这架由加航快运航空（Air Canada Express）合作伙伴爵士航空（Jazz Aviation）执飞的CRJ-900型客机，搭载72名乘客及4名机组人员，从加拿大蒙特利尔飞往纽约。

监视器画面显示，客机降落拉瓜迪亚机场时，撞上从其前方穿越跑道的消防车，导致正副机师罹难，逾40名乘客受伤，机场一度关闭。

事故发生后，失事客机仍留在现场，严重受损的驾驶舱朝天。

调查人员表示，他们将向事发当下同时处理另一项紧急状况的空中交通管制员问话，以厘清事发经过。

乘客感激机师救命

生还乘客卡波特（Jack Cabot）回忆降落瞬间称，飞机落地后受到猛烈撞击，整架飞机左右剧烈摇晃，场面混乱失控，「感觉没人能控制任何东西，但回想起来，机师已经尽力了，他用尽全力煞车，明知这可能牺牲自己性命」。

另外一名乘客丽贝卡（Rebecca Liquori）接受CNN访问时提到，她对机师的救命之恩永远感激，若非机师在关键时刻展现过人反应力并全力煞机，死亡人数恐怕会更高。

正副机师身份曝光

殉职机师证实为30岁加拿大魁北克男子福雷斯特（Antoine Forest），热爱飞行，为了在航空业有发展的机会，自学苦练英文，16岁就在开飞机。罹难的副机师则是冈瑟（Mackenzie Gunther），2023年从加拿大圣力嘉理工学院（Seneca Polytechnic）航空技术荣誉学士课程毕业之后，就加入爵士航空展开职业飞行职涯。