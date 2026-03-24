宫崎骏「全景盒」立体作品 7月吉卜力公园展出 重现经典动画场面

吉卜力迷注意，日本动画大师宫崎骏在创作奥斯卡最佳动画片《苍鹭与少年》期间，为了减压与消遣，亲手以剪刀与原始胶纸，创作31件立体纸雕作品，并亲自命名为全景盒。这些作品将于7月8日起，在爱知县的吉卜力公园展出。

全景盒为装载全景视角作品的盒子，观赏者可透过透明的全景盒，窥探内部的微型模型，其原型类似19世纪的机械观景装置。作品主题横跨宫崎骏半世纪的创作生涯，从早期的《风之谷》到家喻户晓的《龙猫》、《魔女宅急便》以及《千与千寻》，皆在盒中重现。除了吉卜力代表作之外，部分作品主题则是延伸自作品的意象，甚至包含完全原创的作品。

宫崎骏最新作品「全景盒」设计亮相。X@eiga_natalie

「全景盒」展现动画经典场景。X@eiga_natalie

宫崎骏全手绘立体纸雕装置，重现吉卜力动画经典场面。X@eiga_natalie

宫崎骏「全景盒」立体作品将于 7月在吉卜力公园展出。X@eiga_natalie

重现《风之谷》、《龙猫》经典场面

这系列作品灵感源自宫崎骏童年牛奶糖盒背后的立体画片，透过将手绘背景与角色分层错落摆放，在不使用任何电脑技术的情况下，营造出强烈景深。

在制作人铃木敏夫与儿子宫崎吾朗的提议下，这份私人收藏决定规模化，并于7月8日起正式登陆吉卜力公园公开展示。届时将展出多达31件大师重新绘制的作品，重现《龙猫》中与大龙猫一同入睡、《魔女宅急便》俯瞰城市等经典名场面。

在《风之谷》的全景盒中，则可以看见风之谷公主娜乌西卡骑乘飞行装置，在巨大王虫的上方飞行。

重视儿童视角

今次全景盒的展出，将重视儿童的视角，把欣赏作品的窗口位置设得较低。

据称，宫崎骏在记者会前邀请了工作室附近的孩子实际观赏全景盒。宫崎吾郎表示：「看到孩子们的反应后，宫崎骏导演说了句『太好了，孩子们的吉卜力回来了』，这让我印象深刻。」