伊朗局势 | 特朗普：可通过协议实现战争目标 内塔尼亚胡：美伊谈判期间继续炸

美国总统特朗普周一（23日）声称，美国与伊朗的对话有所进展，暂缓5天打击伊朗能源设施，同日以色列媒体报道，华府将4月9日定为终战日。针对特朗普称5天内与伊朗达成协议，以色列总理内塔尼亚胡表明，谈判期间以军会继续打击伊朗，并指特朗普向他表示，可通过达成协议实现对伊朗的战争目标。

以色列新消息报网站（Ynetnews）引述一名以色列官员报道，华府将4月9日设定为结束伊朗战争的目标日期，因此仍有约18天能继续作战及谈判。该名官员称，若如期于4月9日结束战争，特朗普将能于4月21、22日的以色列独立日访问以国，并获颁以色列最高平民荣誉的「以色列奖」（Israel Prize），美国与伊朗预计本周稍后在巴基斯坦举行会谈，华府尚未将与伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）接触的进展告知以色列。

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若结束战事 特朗普或4月21日访以

不过伊朗官方公开否认与美国接触，卡利巴夫指控特朗普借由宣称可能结束战争，来操弄金融及能源市场。

以色列军方评估若持续与伊朗作战至4月9日，德黑兰仍可能维持稳定向以色列发射导弹的节奏，平均每天约可发射10次。

以军官员称，现在伊朗有时单日可发射12至15枚导弹，其他天则降至7枚左右，不过在指挥控制系统受损的情况下，伊朗难以进行大规模炮火攻击，以军也评估，伊朗境内约有330套导弹发射装置无法使用，当中一半被毁，其余则因为被困在地道或地下设施而无法运作，预估仍有100至150套发射装置处于可用状态。

评估伊朗单日可射12至15枚导弹

另外《以色列时报》报道，内塔尼亚胡周一晚发布影片表示，与伊朗谈判期间，以军将继续打击伊朗。

内塔尼亚胡表示已在当日与特朗普通话，称特朗普相信能利用美军与以军取得的巨大成就，透过协议来实现战争目标，而协议将能保护以色列的重要资产。

他也强调谈判期间以军将继续空袭伊朗及黎巴嫩，「我们正在摧毁导弹计划和核子计划，并继续严厉打击真主党」。