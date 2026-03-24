德州炼油厂爆炸起火 现场浓烟滚滚 当局发就地避难令
更新时间：11:50 2026-03-24 HKT
发布时间：11:50 2026-03-24 HKT
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美国德州阿瑟港一间炼油厂发生爆炸，引发大火，现场传出巨大声响并窜出大量黑烟。警方已紧急要求阿瑟港西侧居民就地避难，相关部门同步启动应变机制。
现场是瓦莱罗（Valero）能源公司的炼油厂，该炼油厂为美国规模最大的设施之一，每日生产43.5万桶原油，并将其加工成汽油、柴油和航空煤油。
爆炸威力强大 数英里外住家震动
当地时间周一（23日晚），该炼油厂发生剧烈爆炸，震动明显，浓烟直冲天际，引发周边居民恐慌。有居民表示，爆炸威力强大，数英里外的住家都感受到震动。
目前尚未传出人员伤亡，所有员工均已确认安全。警方表示，初步研判爆炸可能与工业加热设备有关，但详细原因仍待进一步调查。事故发生后，警方已封锁部分区域，并呼吁民众避免外出，在接获进一步通知前应尽可能留在室内，并务必将家中门窗紧闭，同时密切关注地方官员的后续指引。
涉事炼油厂每日生产43.5万桶原油
德州交通运输部也发布提醒，要求驾驶人士绕道行驶，避开事故地点周边道路。当地消防与紧急救援人员已赶赴现场，全力控制火势并进行后续处理。
德州紧急事务管理部与德州环境品质委员会（TCEQ）已派员进驻现场。TCEQ表示，相关团队正持续监测当地空气质素。
该炼油厂网站介绍，该厂雇用约770名员工，每日生产43.5万桶原油。
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