伊朗局势 | 传特朗普政府属意伊朗国会议长 视为未来领袖 可与美方合作

英美传媒周一（23日）引述2名美国政府官员报道，特朗普政府正悄悄评估将伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）视为潜在的合作伙伴，甚至是未来的伊朗领袖。美国总统特朗普较早前暗示，已与伊朗内部「非常可靠」的人物接触，并表示在德黑兰与华府进行外交谈判期间，将针对伊朗电厂与能源基础设施的所有军事打击延后5天。但卡利巴夫公开否认与美方有任何接触，并指控所谓「谈判」纯属假新闻，目的是操纵全球金融与石油市场。

卡利巴夫否认与美谈判 斥图操纵金融与石油市场

路透社和美国政治新闻网站Politico指出，白宫内部至少有部分人士认为，现年64岁、曾多次扬言要对美国及美国盟友进行报复的卡利巴夫是可以合作的伙伴，认为他能够领导伊朗，并在战争的下一阶段与特朗普政府进行谈判。

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特朗普较早前暗示，已与伊朗内部「非常可靠」的人物接触，但卡利巴夫公开否认。X@iranriseonline

特朗普被指为伊朗问题寻找下台阶。美联社

特朗普较早前已将针对伊朗电厂与能源基础设施的所有军事打击延后5天。美联社

但这2名要求匿名的官员表示，白宫尚未准备好对任何特定人选作出承诺，希望能对多位候选人进行压力测试，以寻找愿意达成协议的人。

一名政府官员指出，卡利巴夫是热门人选，但这名官员同时警告说，当局尚未做出任何决定：「他是最高层级的人选之一，但我们必须考验他们，不能仓促行事。」

波斯湾官员：特朗普夸大谈判 图找下台阶

特朗普政府传出有意锁定谈判对象，显示美方希望为迅速演变成棘手困局的伊朗问题寻找出路。这场冲突已撼动全球市场、推高油价，并再次引发对通胀的担忧。

一位与白宫有联系的波斯湾地区官员则暗示，特朗普正在夸大谈判进展，以便为自己早前设下的48小时最后通牒寻找下台阶。事实上，特朗普较早前已将针对伊朗电厂与能源基础设施的所有军事打击延后5天。

被指争取时间 寻退场机制

这位因未获授权公开发言而要求匿名的波斯湾官员说：「他（特朗普）肯定是在争取时间，并试图稳定市场。比较难判断的是，他究竟是认真想找一个退场机制，还是他提出了不切实际的要求，好让伊朗拒绝。」

伊朗法尔斯通讯社则引述引消息人士报道，所谓卡利巴夫与美国谈判完全是假消息，捏造该假消息的目的之一是为暗杀卡利巴夫创造条件，目的还包括诋毁卡利巴夫、在伊朗国内引起分裂、煽动民众情绪。

伊朗斥假新闻 旨在摆脱泥淖

卡利巴夫本人也在社交平台X发文表示，伊朗未与美国进行任何谈判，「假新闻被用来操纵金融与石油市场，试图让美国与以色列摆脱其所陷入的泥淖」。

而白宫新闻秘书莱维特回应说：「这些是敏感的外交讨论，美国不会透过新闻媒体进行谈判。

图采委内瑞拉模式

据报特朗普的另一个重大关注焦点是经济层面的石油。官员透露，特朗普不想摧毁伊朗的主要石油枢纽哈尔克岛，因为他希望伊朗下任领袖能达成类似与委内瑞拉代理总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）敲定的协议；罗德里格斯在委国总统马杜罗（Nicolas Maduro）被捕后接掌权力。

上述美国政府官员说：「这一切都是为了安插一个像委内瑞拉的罗德里格斯那样的人。我们会说：『我们会让你留在那里，我们不会除掉你，但你要与我们合作，你要给我们一份好协议，一份关于石油的优先协议。』」