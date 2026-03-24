伊朗反击 | 伊朗发动第78波反击 称主力部队尚未出动 无需在波斯湾布雷

伊朗伊斯兰革命卫队周二（24日）凌晨宣布 ，发动「真实承诺-4」行动第78波攻势，使用「伊马德」及「卡德尔」等导弹和无人机，针对以色列埃拉特、迪莫纳和特拉维夫以北的目标以及中东地区部分美军基地进行反击。而伊朗武装部队发言人强调，已在波斯湾和阿曼湾相关海域掌握主动权，无需在波斯湾布设水雷。

伊朗塔斯尼姆通讯社援引革命卫队声明报道，革命卫队和民兵武装「动员穷人组织」的主力部队尚未投入战场，一旦在必要时出动，战斗将更加激烈，「敌人难逃险境」。

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伊朗革命卫队发动第78波攻势，向美以目标发射导弹及无人机。路透社

耶路撒冷受到以色列空袭，遭成损毁。新华社

德黑兰持续受到空袭，已经有超过600人死亡。路透社

耶路撒冷传出巨响

以色列军方证实，伊朗周二清晨向以色列发射导弹，并指出该国防空系统正「努力拦截威胁」。

几分钟后，法新社记者在耶路撒冷听到一声巨响。

红大卫盾会表示，空袭后暂时未有伤亡报告，但已派遣救护人员前往一处有撞击现场的现场。

德黑兰逾600死 近7000伤

据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引德黑兰省应急部门数据报道，自美国和以色列2月28日对伊朗发起大规模军事行动以来，伊朗首都德黑兰市所在的德黑兰省有430处地点遭到空袭，造成636人死亡、6848人受伤。

另一方面，伊朗法尔斯通讯社24日报道，美国和以色列袭击了位于伊朗中部伊斯法罕和西南部霍拉姆沙赫尔的两处能源基础设施。

伊朗能源设施遭袭击

报道说，位于伊斯法罕的天然气公司大楼和天然气减压站遭袭击，部分设施和周边住宅受损。位于霍拉姆沙赫尔电厂的天然气管线也成为袭击目标，但未造成人员伤亡。

而伊朗武装部队发言人表示，伊朗武装部队无需在波斯湾布设水雷，指伊朗在霍尔木兹海峡两侧的波斯湾和阿曼湾相关海域掌握主动权，并正以「极具智慧且强有力的方式」控制霍尔木兹海峡。

该发言人称，伊朗将视需要动用一切可用手段确保安全，并强调伊朗武装部队能够与区内各国合作，以确保波斯湾安全，任何域外国家无权干涉。

