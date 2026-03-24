伊朗局势 | 美媒：2500海军陆战队员周五将抵中东 拟再调3000空降兵支援伊朗战事

美国《华尔街日报》周一（23日）报道，美军第31海军陆战队远征队及他们乘坐的2艘两栖战舰，将于周五（27日）抵达中东地区，当天正值总统特朗普要伊朗开放霍尔木兹海峡而重新设定的最后期限。与此同时，《纽约时报》报道，五角大楼正考虑从陆军第82空降师抽调一支约3000人的作战旅，以支援对伊朗军事行动，可能会用于夺取伊朗石油出口枢纽哈尔克岛。

《华尔街日报》引述2名美国官员说，「新奥尔良号」两栖登陆舰、「的黎波里号」两栖攻击舰及其搭载的第31海军陆战队远征队2500多名队员，将于周五进入负责中东地区行动的美军中央司令部责任区，但要抵达霍尔木兹海峡还需要几天时间。而据美国海军学会新闻网周一报道，「的黎波里号」目前停靠在印度洋中部的迪戈加西亚港。

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第31海军陆战队远征队2500多名队员将于周五抵中东。美联社

美军从日本调派2500名海军陆战队员，搭乘「的黎波里号」前往中东增援。维基网站

因应中东局势升温，美军已紧急调派第82空降师开赴中东。路透社

正值重开霍峡最后限期

特朗普上周六（21日）在其社交平台Truth Social发文，向伊朗发出最后通牒，要求伊朗在48小时内开放霍尔木兹海峡，否则将摧毁其各类发电站。但他周一再发文说，美国和伊朗过去2天进行了「非常良好且富有成效」的对话，美国将把空袭伊朗发电站及能源基础设施的期限「推迟5天」。但伊朗外交部否认美伊之间正进行任何谈判。

与此同时，《纽约时报》引述五角大楼官员说，第82空降师辖下一支约3000人的「即时反应部队」，或奉召支援对伊朗军事行动，他们具备在18小时内部署至全球任何地点的能力。

空降兵拟支援夺哈尔克岛

报道援引美国官员的话说，美国军方还在考虑另一项夺取哈尔克岛的方案，由正在开赴中东地区的第31海军陆战队远征队约2500人发起进攻。对该岛发起首轮攻击之后，来自第82空降师的作战旅可用于接替和轮换。

但报道说，五角大楼和美军中央司令部尚未就夺岛下达任何相关命令。

哈尔克岛位于波斯湾西北部，距离伊朗海岸大约25公里，长约6公里、宽约3公里，是伊朗最大原油出口基地，伊朗90%的原油都从这里出口。美军3月13日曾攻该岛的军事目标。