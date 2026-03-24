南韩风力发电机突故障起火　3维修工无处可逃惨死80米高空

南韩庆尚北道发生一宗骇人的工业意外。当地一个风力发电场的一座发电机组，于昨日（23日）在进行维修检查期间突然起火，火势迅速蔓延至机组顶部。由于起火位置处于约80米的高空，加上逃生路径被烈火封死，3名正在现场工作的维修工人避无可避，最终在众目睽睽下不幸惨死。

离地80米陷火海 云梯车难及出动直升机

事发于庆尚北道一个设有24座风力发电机的园区。昨日下午，其中一座发电机组的中心部位突然冒出熊熊烈火，大量浓烟直冲云霄。从附近居民拍摄的片段可见，发电机顶部陷入火海，并不时有带火的碎片掉落，引发下方树林小规模火灾。

当地消防部门接报后立即赶赴现场，惟发现起火点位于近80米的高空，远超一般消防云梯车的作业高度。人员除在地面布下水线防止火势蔓延外，亦紧急调派消防直升机从空中洒水灌救。经过一番努力，火势终被扑灭，惟搜救人员随后在发电机组顶部发现3名维修工人的遗体。

机械故障酿惨剧 机组上月曾发生倒塌

据初步调查，事发时3名工人正于机组高处进行例行的保养与维护工作，怀疑因机械发生严重故障而瞬间引发猛烈火焰。由于高空作业空间极度有限，3人根本无处躲避，在求救无门的情况下被大火吞噬，现场情况极为惨烈。

涉事的发电园区由盈德风力公司营运，机组均由丹麦厂商维斯塔斯（Vestas）制造。值得关注的是，该园区上月2日才发生过严重事故，当时21号机组因叶片损坏而倒塌并压毁道路，导致全数机组被迫停机至今。营运商原定在完成内部调查及联合检测后才决定是否重启运转，不料在复工前的检测阶段竟再次发生夺命意外。

警方及相关部门已封锁现场，正深入调查起火的确切原因，并厘清营运商及维修商在安全检查过程中是否存在人为疏忽。