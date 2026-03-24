中东局势｜比利时派兵加强犹太社区安全 车站现可疑行李致列车服务一度暂停

路透社报道，针对近期在比利时及荷兰发生的反犹太攻击，比利时当局周一在主要城市街头部署士兵，加强犹太社区的安全防护。此举也是对近期一系列针对犹太社区的攻击事件作出的回应。

派士兵保护教堂及学校等设施

比利时国防部长弗兰肯（Theo Francken）在社交平台X表示：「从今天起，我们将士兵重新部署到布鲁塞尔和安特卫普的街头，因为安全是基本权利。」士兵将与联邦警察合作，保护犹太教堂、学校等社区设施。他补充说：「安特卫普现在稍微安全一些……犹太社区也是。我们对反犹太主义说不！」

此次安全升级源于多起攻击事件，包括列日（Liege）一座犹太教堂早前发生爆炸，荷兰鹿特丹犹太教堂纵火，以及阿姆斯特丹犹太学校爆炸，警方已逮捕五名17至19岁的嫌疑人。挪威奥斯陆美国大使馆本月稍早亦遭爆炸，挪威调查人员将其定性为恐怖袭击，所有事件均未造成人员伤亡。

比利时国防部发言人表示，士兵部署将分三个阶段进行：先在布鲁塞尔和安特卫普，之后延伸至列日。人权组织对全球犹太社区可能面临的攻击表示关切。北伦敦一个犹太社区组织的四辆救护车周一遭纵火焚毁，也引发额外关注。

火车站现可疑行李需疏散

同日，布鲁塞尔米迪火车站（Brussels-Midi）因发现可疑行李进行疏散，列车运行一度中断。比利时铁路基建管理单位Infrabel发言人表示，警方与军方拆弹小组检查后确认行李无威胁。内政部长昆廷（Bernard Quintin）在X平台指出：「米迪站已在全面检查可疑行李后重新开放。傍晚高峰期间为安全起见疏散乘客。」

米迪站是布鲁塞尔主要高速列车枢纽，连接巴黎、伦敦、阿姆斯特丹及德国，列车运行中断时间约为下午5:30至8:00（GMT），部分班次仍受影响，地铁米迪站也一度关闭。