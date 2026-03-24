金正恩正式将南韩定为头号敌国 强调北韩拥核地位不可逆转

北韩领袖金正恩周一在最高人民会议发表施政演说，并阐述对外政策，正式将南韩定义为「头号敌国」，强调北韩将继续巩固拥核国地位，指北韩作为拥核国家的地位将永远不会改变。他又指美国正在世界各地肆意发动恐袭和侵略行为，显然是指美以针对伊朗的军事行动。

北韩官方朝中社周二报道，金正恩前一日在第15届最高人民会议第一次会议上发表上述讲话。他表明，正式将南韩定义为「头号敌国」，并将以最明确的言辞和行动彻底无视排挤，对于南韩的挑衅行为，朝鲜将丝毫不顾地、毫不犹豫地让其付出代价。但他未提及是否修改宪法将韩朝关系明文定性为「敌对的两个国家关系」。

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斥美国肆意发动恐袭和侵略

金正恩还指出，美国正在世界各地肆意发动恐袭和侵略行为，此番话可能指的是美伊冲突，但他此次也未直接谴责美国总统特朗普。

金正恩称，以扩大核武来巩固核武国家地位「完全正当」。他表明：「我们坚持巩固拥核国家的地位，这是不可逆转的路途，同时也要积极加强对敌人势力的斗争。依据宪法赋予的使命，我们将进一步扩大与发展自卫性核吓阻力量。」

他指出，国家尊严、国家利益、最后的胜利都只能靠最强有力的力量才得以保障；无论是敌对势力选择对抗还是选择和平共存，「我们已做好随时采取相应措施的准备，将进一步升级自卫性核威慑力，具备核武力量的应对态势，彻底管控国家和地区安全风险」。

提5年经济计划 要提升生产1.5倍

此外，金正恩还暗示将积极展开外交，称应摆脱陈旧、过时的外交，开展符合国家地位的外交战略和对外活动，将对任何「侵犯我国的行为」毫不留情地报复，「不会有丝毫考量或犹疑」。

在经济方面，金正恩提出将工业产出提高1.5倍的目标。他说，在接下来的五年计划期间，北韩「必须大幅强化整体工业部门的发展基础」，以「将工业生产提升约1.5倍」。

他说，过去五年经济增长「明显进展」，翻新了关键机械工厂，克服了各种困难与偏差。