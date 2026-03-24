4000人斩｜AV女优毒杀富豪丈夫案 因一疑点再判无罪 有望承继6.5亿日圆遗产

日本和歌山县田边市资产家、外号「纪州唐璜」的野崎幸助于2018年因急性药物中毒身亡，其30岁前妻、曾任AV女优的须藤早贵被控谋杀。大阪高等法院周一（23日）作出二审判决，维持一审原判，驳回检方控诉，裁定须藤早贵无罪。随着二审结束，外界关注须藤或能合法继承死者高达6.5亿日圆（约3,400万港元）的巨额遗产。

检方：须藤为夺遗产 诱导77岁丈夫摄取过量药物

案发于2018年5月。和歌山县富豪野崎幸助自称「4000人斩」，然而他2018年迎娶当时仅22岁的前AV女优嫩妻须藤早贵后，不到3个月就在家中暴毙。野崎的遗体被验出含有大量兴奋剂，须藤早贵被认为涉嫌重大遭起诉。

检方指控须藤早贵为了领取巨额遗产，诱导丈夫摄取过量药物，并提出她在案发前曾于网上搜寻「完美犯罪」、「老人死亡」及「兴奋剂过量」等关键字，且曾与毒贩接触。

然而，大阪高院裁判长村越一浩在判决中指出，虽然须藤在案发当天与野崎独处，且多次往返楼层，行为确实令人「强烈怀疑」，但检方无法澄清一疑点， 即证明须藤如何在不引起野崎怀疑的情况下，令其摄取超标药物。

法庭认为，要在野崎毫无察觉的情况下给他服用致命剂量的冰毒并非易事，故不能排除野崎自行服用药物的可能性。由于缺乏直接证据证明须藤施药，故维持无罪裁决。

遗产诉讼同步进行 无罪身份成夺金关键

野崎幸助生前留下的遗产总额超过13亿日圆。根据野崎生前书写的遗嘱，他原意将财产悉数捐予田边市政府。不过，其家属正就遗嘱效力提出诉讼。根据日本法律，身为配偶的须藤早贵有权获得法定继承份额的一半，即约6.5亿日圆。

由于日本法例规定，仅有在被继承人被证实以非法行为（如谋杀）夺取遗产时，才会丧失继承权。如今须藤在刑事层面上维持无罪，若遗嘱最终被裁定有效，她作为遗孀仍可分得半数财产。

须藤早贵身穿黑色外套及水蓝色衬衫出庭，神情冷静。在宣告维持无罪的一刻，她显得不为所动，最后向法庭一鞠躬后离去。大阪高等检察厅随后发表声明，表示将详细研究判决内容后再决定是否向最高法院提出上诉。